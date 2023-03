Alfa habló de su relación con Delfina Wagner: “Ella está obnubilada”

Alfa habló de su relación con Delfina Wagner (Telefe)

El último fin de semana, Walter Santiago, conocido por todos como Alfa, fue sorprendido a los besos con la periodista Delfina Wagner. El ex participante de Gran Hermano y la joven habían sido relacionados sentimentalmente desde hacía ya varios días, cuando salieron a la luz unas fotos en las que se los veía paseando juntos en el auto descapotable del hombre por las calles de San Isidro. Sin embargo, hasta ese momento no se había visto ninguna imagen que los comprometiera, por lo que muchos pensaban que podría haber sido solo una movida de prensa.

Sin embargo, un usuario de la red social Tik Tok llamado Joaquín Cornejo, cuya cuenta es @joaquincornej10, captó el momento exacto en el que el sexagenario y la muchacha de 19 años se besaban apasionadamente en la disco donde Santiago brindó una fiesta. Y, después de subir una serie de videos, advirtió: “Es lo último que puedo mostrar, después puedo contar algo más que pasó en el baño”.

Así las cosas, este lunes Walter estuvo en el piso de A la Barbarossa, dónde fue interrogado por Georgina Barbarossa y sus panelistas sobre su relación con Wagner. “Me robaron autos, me robaron relojes, me robaron plata, me robaron besos...Fue un robo”, dijo el hombre en tono de broma tratando de minimizar el hecho. Entonces, Noelia Santone que había estado en el festejo, contó que Delfina había estado toda la noche “colgada de la cintura de Alfa”.

En ese momento, Gastón Trezeguet dijo que la joven lo que buscaba era hacerse conocida gracias al ex hermanito. Pero él la defendió: “Es una buena chica y es inteligente, creo que tiene un nivel de inteligencia y de conocimiento muy importante. Más allá de la media normal. Yo creo que ella no es que se colgó de mí, sino que se vio...obnubilada por el momento”.

Alfa se mostró a los besos con Delfina Wagner (Tik Tok)

Cabe recordar que, luego de que aparecieran sus primeras fotos junto a Alfa, Delfina habló en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM) sobre su relación con el ex vendedor de autos. Wagner admitió que se está conociendo con el mediático y lo definió como “caballero, inteligente y muy atractivo”. En otro momento de la charla, reconoció que “Alfa es un hombre muy interesante, tiene muchas vivencias, mucha experiencia y le encanta contarlas”.

Más adelante, la periodista confirmó que fue ella quien hizo el primer acercamiento. “En principio le hablé yo por las redes, es cierto lo que él dijo en Telefe. Me hago cargo. Veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos en general en la vida. Lo veía como una persona muy parecida a mí”, sostuvo. Acto seguido, continuó contando cómo se dio la primera salida con el hombre más grande del reality de Telefe. “Le dije: ‘Si puedo colaborar con vos, si podemos conocernos, yo encantada y más que abierta para todo eso’. Lo estoy ayudando mucho con las redes sociales, por ahí viene la cosa”, explicó.

“Mucha gente se acerca a pedirle fotos a Alfa, demasiada, y también por atrás, pero no puedo estar pendiente. Fuimos a merendar ahí y después fuimos a un evento de motos que él me invitó”, confesó. En tanto, la joven definió a Walter como una persona “sumamente inteligente, muy caballero, muy respetuoso, muy humilde hacia las demás personas, muy interesante, y que tiene muchas cosas para contar”.

Lo cierto es que, frente a este incipiente romance, no tardaron en llegar las críticas, que se basaban, fundamentalmente, en prejuicios relacionados a la diferencia de dad que existe entre ambos. “Es una cuestión de las personas. Vi muchas críticas… no es que estemos en pareja, pero vi en las redes que muchos ponen que podría ser mi padre, pero no es. Creo que estamos en un momento que hay que superar”, dijo al respecto Delfina.

