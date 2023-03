Wanda Nara se hizo un rotundo cambió el look y la compararon con Moria Casán

Wanda Nara es la nueva conductora de Masterchef (Foto: Gentileza Telefe)

En una decisión que significó un cambio radical para su vida, Wanda Nara aceptó la propuesta de Telefe y conducirá la próxima edición de Masterchef. Será el regreso de la competencia al formato tradicional, luego de tres ediciones con celebrities. Y también significa el regreso de la empresaria a vivir en Argentina, luego de su separación nunca del todo confirmada de Mauro Icardi.

Mientras el futbolista permanece en Turquía, donde defiende la camiseta del Galatasaray, Wanda ultima los detalles para su debut en Masterchef. De hecho, ya comenzaron las grabaciones y el canal difundió las primeras promociones de cara al programa que se verá al finalizar Gran Hermano. La hermana de Zaira Nara estará acompañada por un prestigioso jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los mismos de la edición famosos, y el italiano le dio la bienvenida con un inmenso ramo de flores en su camarín.

“Oficialmente bienvenida a MasterChef”, disparó Donato. Wanda agradeció con una gran sonrisa y le consultó cuándo le darán el delantal de cocina, tan característico del certamen. Pero el jurado le explicó que los delantales son solo para los participantes. “Si me ves hacer un huevo frito te matás”, dijo con humor la esposa de Mauro Icardi y De Santis le respondió en la misma sintonía: “Te vamos a enseñar todo, adelante, fuerza”.

Ahora, la exrubia volvió a hacerse un retoque en su cabello y como cada cosa que hace no pasó desapercibido. Apenas un posteo en las redes con dos fotos y una palabra -”rockstar”- valieron para que sus seguidores poblaran de reacciones la publicación. Como suele ocurrir, se repartieron los votos a favor y en contra respecto a su look rockero, de campera de cuero, mirada desafiante y novedoso flequillo con cierto dejo ochentoso, al punto que le valió una comparación con una de las grandes divas del espectáculo argentino.

Wanda Nara

“¿Moria sos vos?”, se preguntó un usuario. “No sé por qué me recuerda a Moria de joven”, coincidió otro. “Morí la wuan (sic) dos gotas de agua”, celebró un tercero. Y hasta se animaron a dejarle un consejo. “¡No va el negro! Pareces Moria Casán! ¡Un castaño iluminado es lo ideal!” y “Muy negro…. Quizás mas marroncito va mejor como tenías antes”. Estos comentarios o bien no llegaron a La One, o quizás eligió no manifestarse al respecto, aunque conociendo su lengua karateka no sería raro que emita su opinión.

Mientras se prepara para este nuevo desafío, la empresaria decidió darse un gustito que fue la envidia de sus seguidores, cuando subió la imagen y un video de un automóvil de alta gama, acompañado por un texto que reza: “Como me estoy portando muy bien me compré un regalo”, sumado al emoji de un corazón.

Cabe recordar que no es el primer auto de lujo que posee, ya que, sumados también los de Mauro Icardi, en total son al menos seis vehículos de alta gama, entre los que se destaca el Bentley Bentayga que el jugador le regalara en 2018 con motivos de su cumpleaños. Considerada una de las SUV más caras y lujosas, es muy apreciada en el mercado, con un recio que podría alcanzar los 300.000 euros.

Las redes compararon a Wanda con Moria Casán

Wanda Rockstar

Seguir leyendo: