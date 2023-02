Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef: “¡Se enteraron antes que yo!”

Wanda Nara es la nueva conductora de Masterchef (Foto: Gentileza Telefe)

Con la frescura y la naturalidad que la caracterizan, Wanda Nara será la próxima conductora de MasterChef, el formato de cocineros amateurs, que se emitirá por Telefe. En esta oportundiad, la mediática estará acompañada por un prestigioso jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En esta nueva edición, se presentarán cocineros completamente desconocidos, para diferenciarse del formato con celebrities que ya tuvo 3 emisiones en nuestro país.

La emoción de Wanda Nara por la decisión de Valentino: “Aunque me duela verte crecer, soy la más feliz” La empresaria viajó a Turquía con cuatro de sus hijos, pero el mayor permanece en Buenos Aires dispuesto a seguir el sueño de su vida VER NOTA

Si bien se venía barajando el nombre de Wanda desde hace unas semanas, fue la periodista Marcela Tauro quien confirmó la primicia en Intrusos, el ciclo de América. Unos días antes, se había especulado con que la conducción del certamen podría estar a cargo de figuras como Paula Chaves e Iván De Pineda. Y también habían circulado los nombres de Laurita Fernández, Jey Mammon y Nico Occhiato.

Quien se bajó de la rueda de suposiciones fue Santiago Del Moro quien, en un diálogo con LAM (América), hace unos días reveló: “Se empieza a grabar dentro de poquito, creo que va a empezar antes de lo que imaginaba”. Además, dio detalles de los cambios que se vienen: “Será el Masterchef tradicional, no el celebrity, eso le va a sumar al programa porque va a venir gente que cocina bien, porque algunos famosos cocinaban algo, pocos bien y la mayoría nada”.

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas después de un mes: besos, abrazos y mucha emoción Wanda Nara viajó a Estambul con cuatro de sus hijos, mientras el mayor, Valentino, se quedó en Buenos Aires para probarse en River. El video de la familia ensamblada que es todo felicidad VER NOTA

Luego, ratificó su ausencia al frente del reality y señaló quién podría ocupar su lugar. “Con Gran Hermano ya tengo demasiado por este año, esperamos terminar a mediados de marzo, y tomarme vacaciones, estoy roto. Por el momento no voy a estar, creo que lo va a hacer Paula (Chaves)”.

Sin embargo, fue finalmente Wanda quien asumirá el protagonismo de llevar adelante el reality de cocina más famoso. Al aire de Telefe Noticias, la mediática habló con Josefina Ansa, apodada la China, acerca de esta confirmación. “¡Casi que se enteraron antes que yo que lo sé hace solo dos días!”, exclamó feliz y sorprendida.

Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef (Foto: Instagram)

Cabe recordar que en su versión celebrity, la primera ganadora fue Claudia Villafañe, y luego Tomás Fonzi se impuso en la segunda mientras que Mica Viciconte fue la campeona de la tercera. Ya en 2022 se hizo una revancha con viejos participantes y resultó ganadora Sofía Pachano.

Wanda Nara y Mauro Icardi se manifestaron tras los terremotos de Turquía Si bien la expareja reside en Estambul, a muchos kilómetros del epicentro de la tragedia, se expresaron en sus redes sociales para enviarle fuerza al pueblo turco VER NOTA

En su momento, Wanda estuvo a punto de participar de la segunda temporada del reality dedicado a celebrities, que salió al aire a finales de 2021. Allí, había trascendido que ella había pedido un curso de cocina previo a cargo de un profesional gastronómico exitoso y también establecer horarios y límites en las jornadas de grabación, algo imposible para este tipo de formato.

Días atrás, Damián Betular habló sobre la nueva edición del reality y opinó sobre el posible ingreso de Wanda al ciclo. “Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”, dijo, apenas iniciada la nota durante un móvil de LAM. Sobre la ausencia de Del Moro, explicó: “Santi me llamó, cuando empezó el runrun, me habló para avisarnos que no iba a estar y que no sabía quién iba a ser. Está cansado por Gran Hermano, lo vamos a extrañar. Creo que cuando vuelva Celebrity (la versión con participantes famosos) será de él, pero vamos a ver”.

“A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, manifestó el chef. Y, cuando le preguntaron si él querría conducir alguna vez, replicó: “Es mucha responsabilidad, yo admiro muchas veces los conductores en vivo. Lo grabado es más cómodo y más fácil, pero es difícil llevar un programa. Prefiero hacer tortas. Yo estoy cómodo como jurado, me divierte y me encanta. Masterchef a mí me cambio la vida, y estoy agradecido”.

Seguir leyendo: