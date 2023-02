Qué hicieron Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda Nara, en su primer día de clases en Buenos Aires

Constantino y Benedicto López, en la previa del primer día de clases en la Argentina

Dos de los tres hijos que la empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López tienen en común, Constantino y Benedicto López, de 13 y 11 años, comenzaron por primera vez sus estudios en la Argentina, luego de haber pasado por diferentes colegios de Italia, Francia y Turquía, siguiendo los pasos tanto de su padre como de Mauro Icardi. Sin embargo, teniendo en cuenta este nuevo presente laboral de la madre, se dio la posibilidad de que desembarquen en el país.

La emoción de Wanda compartiendo las imágenes a través de las redes sociales daba cuenta de cómo le impactó este nuevo rumbo en los estudios de los menores. Por caso, en una de las instantáneas compartidas puede verse a ambos probándose los uniformes que deberán usar en el Hans Christian Andersen, una institución educativa bilingüe que cuenta con sendas sucursales en el barrio de Belgrano y en Pacheco, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Constantino y Benedicto López, con una corbata a la que Wanda Nara costó hacerle el nudo (Foto: Instagram)

“Muero de amor por mis mellis no mellis”, explicó la próxima conductora de Masterchef, a la vez que aseguró que “no sé hacer la corbata, estoy buscando tutoriales para mañana. Los amo tanto a mis pequeños”, texto que graficaba las tres imágenes con el cambio de ropa para hacer la prueba de vestuario un día antes del inicio.

“¡La facha de los 2! Tienen tanta que al final no mirás el nudo”, comentó uno de los seguidores de la mediática, en tanto que otro aseguró que “a mí tampoco me salían, terminé comprando las que ya están hechas y se enganchan atrás”, además de otra que aseguró que “cuando mi hija empezó el cole, me fui con la corbata en la mano pensando que alguien me iba a ayudar y así fue, la portera cuando nos vio llegar, hizo el nudo y así quedó todo el año. No la desarmé ni para lavar”. En tanto otros directamente le compartieron tutoriales con el paso a paso para poder anudarlas.

Constantino y Benedicto López comenzaron por primera vez sus estudios en la Argentina, luego de haber pasado por diferentes colegios de Italia, Francia y Turquía

Ya en las primeras horas del primer día de clases en la Argentina, antes de llegar al colegio, hicieron una visita muy especial y que fue ampliamente agradecida. A las 7 de la mañana llegaron hasta el domicilio de Zaira Nara para saludar a sus primos, que también comenzaban el ciclo escolar. Malaika, en segundo grado, y Viggo en sala de tres.

El pasado 20 de febrero Wanda Nara utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hijo Benedicto por su cumpleaños. Lo hizo desde Río de Janeiro (Brasil), a donde viajó contratada por una marca de joyas para ser parte del carnaval. Estuvo acompañada por su hermana y también por su peluquero, maquillador y estilista Kennys Palacios.

Constantino y Benedicto López visitaron a Malaika y a Viggo

“Benedicto, soy la mamá más afortunada de tener un hijo como vos. Como te digo siempre: ¿qué sería de mi vida sin vos? Te amo con todo mi alma, sos tan importante para tus hermanos porque estando en el medio te supiste ganar el lugar de un hermano e hijo que se preocupa y ayuda a todos. Nunca cambies y que Dios te de siempre salud. Y nunca te olvides cuánto te ama tu mamá. Felices 11 años, Bomber”, escribió.

El posteo del saludo a su hijo superó los 230 mil me gusta y obtuvo otros miles de comentarios en los que también la dejaban un lindo deseo al niño en su día. Sin embargo -y aunque no fueron varios-, la modelo reparó en aquellos mensajes cargados de odio que hacían referencia a su ausencia: que no estaba presente en el cumpleaños de Benedicto y que había elegido viajar. “Quiero hacer una reflexión”, comenzó la empresaria en sus historias, en donde grabó un descargo ante las críticas que recibió, y en el que hizo referencia a que la mayoría de las opiniones en contra provienen de otras mujeres.

“En estos 11 años (de Benedicto) y los 14 del más grande (Valentino), ¿dónde estaban todas esas mujeres en los cumpleaños que el papá no estaba? Daban por hecho que el papá estaba trabajando o que dejaba a sus hijos en buenas manos, conmigo, que jamás les hice sentir la ausencia”, y remarcó que tanto ella como Maxi López hacen todo por la educación de sus hijos.

