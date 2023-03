La confesión de la China Suárez sobre su relación con Rusherking: “No me di cuenta de lo rota que estaba”

La China Suárez y Rusherking

Con una relación por la que pocos apostaban y ya va camino al año, Eugenia La China Suárez y Rusherking siguen dando muestras de su amor. La pareja no solo se afirma en y se extiende a sus respectivas familias. Y así el trapero fue compartiendo momentos con los hijos de ella -Rufina de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña-, mientras que la actriz visitó a la familia de su novio en Santiago del Estero.

En un nuevo viaje juntos, de un itinerario que suma destinos tan variados como Madrid, Pinamar, Playa del Carmen y Qatar para presenciar algunos partidos de la Selección Argentina, la ex Casi ángeles volvió a demostrarle al cantante todo su amor con una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Allí se la ve con los ojos cerrados y sonriente mientras él la abraza por la espalda y le da un beso en el cachete.

Al pie de la imagen, la intérprete de “Lo que dicen de mí” sumó unas palabras para sintetizar el vínculo con el cantante, que ya lleva diez meses: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la actriz mencionando a su novio. El santiagueño se dio por aludido y no tardó en responder por la misma vía. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, señaló, y rubricó con el emoji de un corazón.

El romántico ida y vuelta de la China Suárez y Rusherking

Lo de la China y Rusher va tan en serio que en las últimas semanas empezaron a correr los rumores de un supuesto compromiso más oficial para rubricar su historia de amor. La historia se remonta al mes de octubre, cuando se los vio en un video a los abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares luciendo anillos similares. De fondo, se escuchaba la canción “Perfecta”, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo quedó en la virtualidad.

Pasó el tiempo y la pareja decidió recibir el Año Nuevo en el paradisiaco destino de Playa del Carmen, donde Suárez mostró su felicidad por los regalos que le hizo el cantante. Una romántica propuesta de flores y una gran cantidad de chocolates que dejó a la actriz shockeada. “El 2023 arrancó con mucho amor. Te amo”, escribió, junto a un video en el que se ve la habitación del hotel que comparte con el artista donde se ven ramos de flores y arreglos con todo tipo bombones y huevos de chocolate. Claro está, las redes asociaron la sobredosis de romanticismo, pero ninguno de los involucrados se manifestó al respecto.

Más adelante, ella invitó a sus seguidores a un challenge de preguntas y respuestas en su Instagram. Y cuando le pidieron una “foto del anillo de compromiso”, apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una postal de un viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto, en la que se la ve completamente tapada con un toallón. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos. Motivos suficientes para que en cualquier momento los rumores vuelvan a la carga.

Seguir leyendo: