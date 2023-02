La China Suárez fue agasajada por su suegra: “Estos son los regalos que me gustan”

La China Suárez fue agasajada por su suegra en Santiago del Estero (Instagram)

Desafiando todos los pronósticos malintencionados, el noviazgo entre Eugenia Suárez y Rusherking se sigue afianzando con el correr de los días. La actriz y el músico comenzaron su relación hace ya unos diez meses. Y lograron integrar perfectamente a sus respectivas familias. De hecho, Thomas Tobar -tal el verdadero nombre del artista- demostró tener un excelente trato con los tres hijos de La China: Rufina, de su pareja con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña. Y los padres del cantante también recibieron con gran cariño a la ex Teen Angels.

El origen de su nombre, la indiferencia inicial de la China Suárez, la pelea por un postrecito y otros 31 hechos de Rusherking Es uno de los artistas más destacados de la escena urbana. Mientras continúa su romance con la actriz, su éxito no para: tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y otras plataformas, donde se sigue posicionando como uno de los artistas más escuchados VER NOTA

Sin ir más lejos, por estas horas la China viajó a Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el intérprete de Perfecta. Y sorprendió a sus seguidores al mostrar la manera tan especial en la que Silvia, madre del joven, la agasajó durante su visita.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la actriz en un video que compartió en sus historias de Instagram, en el que se la veía saboreando esa golosina tradicional de esa provincia hecha en base a harina de algarroba, que se suele vender por las calles y es considerada una exquisitez local.

La China Suárez recordó al padre de Benjamín Vicuña con un emotivo posteo: “Besos al cielo” La actriz tuvo sentidas palabras en las redes para su exsuegro, el día en el que hubiera cumplido 78 años VER NOTA

Y luego continuó mostrando su felicidad, mientras interactuaba con su novio que la miraba detrás de la cámara. “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”, dijo la China mientras probaba las preparaciones.

La China Suárez y Rusherking (Instagram)

Cabe recordar que, apenas se dio a conocer la relación de Rusherking con la actriz, fue el padre del músico, Miguel, quien al ser abordado por los cronistas se refirió al romance. “En la vida personal e intima de él, no nos metemos. Si lo guiamos y le decimos lo bueno, lo malo. Pero la decisión la toma él”, dijo entonces. Y agregó en relación a la China: “Por lo que sé de ella y lo que veo es que es una buena persona. Pero como te digo nosotros no nos metemos para nada en la vida íntima de él. Hacen una linda pareja”.

La China Suárez mostró un juguete de su hija y sus seguidores le hicieron una advertencia La actriz se sacó una foto con un peluche que sería peligroso para los niños VER NOTA

Thomas tiene también una hermana mayor, Mayra, de quien había asegurado: “A ella le encanta la música. No es cantante digamos pero le encanta la música como a mí y de hecho muchas canciones, las primeras que yo hacía, se las mostraba y siempre me daba su devolución. Y también compartimos muchos gustos musicales desde chicos así que nos llevamos re bien”.

En su último viaje a Playa del Carmen junto a Rusherking, la China había compartido imágenes de una sorpresa que el cantante le había preparado. Y mostró la cama del hotel en el que se alojaban llena de flores y chocolates. Allí, también se veía un estuche parecido al de un anillo, por lo que muchos de sus fanáticos empezaron a especular con un posible compromiso. Sin embargo, días atrás y mientras contestaba las preguntas de sus seguidores, fue la propia actriz quien se encargó de aclarar que esto no había ocurrido.

Por otra parte, Suárez posteo una imagen junto a sus hijos en la que escribió: “Mi vida entera en una foto”. Y, de inmediato, la publicación se llenó de likes y comentarios, incluidos el de su novio y el del Cabré, padre de su nena mayor, con quien la actriz mantiene una excelente relación.

Seguir leyendo: