Apareció un video de La China Suárez manejando nerviosa y haciendo callar a su novio Rusherking

Por estas horas, Eugenia La China Suárez llamó la atención de sus seguidores al viralizarse un video en el que se la ve manejando muy nerviosa y tensa por la arena, en compañía de su novio Rusherking, el encargado de captar estas imágenes.

En el clip que compartió el músico en su cuenta de TikTok y que luego la actriz re publicó en su Instagram, se la puede ver a ella al comando del volante en medio de unos médanos en Pinamar. Pero el automóvil parecía estancarse y amenazaba con clavarse en la arena, dejando a la pareja inmóvil y varada.

“¡Callate Thomas!”, es lo primero que se oye de boca de La China, mientras el cantante se ríe. “Qué te parió, ya voy. Voy a pasar yo y no voy a frenar porque si freno me quedo”, siguió ella en su mood nervioso. En tanto, Rusherking seguía tentado y se preguntaba: “¿A quién le habla?”.

La China Suárez y Rusherking están en pareja desde mayo de 2022

“Mirá este me lo hace a propósito medio rápido y ahí pasa, hijo de puta”, fue como la China describió la situación para quienes no veían más que la subjetiva del rapero de 22 años de edad que nació con el nombre de Thomas Nicolás Tobar. “No me quedé”, gritó Suárez después, mientras se podía ver cómo el auto avanzó mientras algunas camionetas quedaron estacionadas más adelante.

Muy pronto, el video comenzó a viralizarse y los seguidores de ambos comentaron la situación, ya que nunca la habían visto desboradada de esta manera. Sin embargo, Eugenia se lo tomó con humor y al compartirlo en sus redes, escribió: “¿Adivinen quiénes nos salvaron? Santiagueños changos. A veces hablo sola”.

La China Suárez y Rusherking disfrutaron del mundial de fútbol en Qatar (Foto: Instagram)

Después de haber disfrutado de unas románticas vacaciones en México junto a Rusherking, La China decidió encarar el comienzo del año 2023 con energías renovadas y un nuevo look. Así, la actriz decidió apostar por un cambio de imagen y estrenó una cabellera que realza su impactante belleza natural.

La también cantante -su último lanzamiento hasta el momento es “Lo que dicen de mí”- optó en esta oportunidad por un flequillo desmechado y también agregó extensiones a su pelo, con las cuáles iluminó con mechas en color caramelo. Si bien la gran mayoría de sus seguidores y seguidoras aprobó el nuevo look y la llenaron de elogios, hubo también quienes la compararon con Wanda Nara.

El cambio de look de la China Suárez (foto: Instagram)

La China compartió un álbum de tres fotos en su cuenta de Instagram y los halagos comenzaron a acumularse rápidamente en el posteo. Fueron muchos los que se impresionaron por la técnica utilizada para dar brillo y revitalizar su cabello, mientras que hubo quienes quedaron prendados por el atractivo de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Así se lo hicieron saber: “Espectacular”, “Belleza a mil”, “Tallada por los mismísimos dioses”, le dedicaron algunos.

Al mismo tiempo, también hubo usuarios en los que trajeron a este presente algo del “Wandagate”, que estalló en septiembre del 2021 y que todavía da que hablar. “Wanda Nara al lado tuyo es un poroto”, la elogió un seguidor. Otro llevó las cosas mucho más allá y expresó: “Icardi, Vicuña, Cabré los perdonamos, están justificados”. “A Icardi soltero le gusta esto”, bromeó otro.

