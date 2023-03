Alfa y Ariel de Gran Hermano se habrían agarrado a trompadas en los camarines de Telefe

Alfa y Ariel se habrían peleado en los camarines

En la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) la convivencia entre los participantes no fue nada fácil. Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo ha tenido varios enfrentamientos y peleas fuertes. Luego de que fueron eliminados del reality, ambos suelen cruzarse en diversos programas de televisión.

Ahora los mediáticos vuelven a protagonizar un nuevo escándalo. Según comentó Ángel de Brito ellos tuvieron una discusión en los camarines de Telefe, incluso casi se agarraron a las piñas en El Debate (Telefe). “La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos”, señaló el conductor en LAM (América).

“Se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas”, explicó el conductor. Luego, mostraron una entrevista que le hicieron a Alfa sobre este episodio. “No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce”, afirmó el concursante del reality.

Además, Walter manifestó que su compañero suele atacarlo para tener prensa. “Está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí”, señaló. “No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí”, concluyó, el mediático, muy enojado.

Ariel y Alfa siempre tuvieron una mala relación

Cabe recordar que apenas Alfa fue eliminado del programa, se reencontró en El Debate con algunos de sus compañeros, incluido Ariel. En ese contexto, Alfa recibió las preguntas y también las acusaciones de muchos de los exhermanitos, que aprovecharon la ocasión para endilgarle algunas de las situaciones que habían vivido con él adentro del juego. El primero en comenzar fue Ansaldo, su contrincante número uno desde que entró al certamen para el repechaje.

“Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha”, comenzó explicando Alfa su participación adentro de la casa.

De inmediato, Ariel lo confrontó. “Alfa, todos tuvimos que soportar tu hostigamiento, y las cosas de la cocina estaban siempre limpias”, le disparó. El sexagenario no se quedó callado. “¿Y vos qué sabés si entraste a los dos meses de empezado el juego?”, comenzó respondiéndole a su archienemigo. Pero el parrillero volvió a increparlo: “¿Y vos cuándo lavaste algo?”.

Sin ánimos de confrontar, Alfa le dijo que no quería discutir ni argumentar nada, aunque Ariel insistió en hacerlo. El que se sumó al debate fue Juan Reverdito, otro de los jugadores que más se había peleado con el hombre de las bandanas.

Después de ver un video en el que se mostró a Walter en muchas de las reacciones polémicas que tuvo adentro de la casa, entre ellas cuando mencionó que “Juan era un resentido porque se pasaba 24 hora manejando un taxi”, Reverdito se metió en el debate. “Antes que nada les mando un beso a todos los tacheros, orgulloso de ser taxista. Y a este personaje (por Alfa) le digo: ‘tenés que agradecerle a Martina que te salvó la primera semana porque te hubieras ido en la primera placa. Decís que es un juego y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un monton de situaciones con vos, que me dijeras ‘rata inmunda’, ‘mala persona’, ‘pobre tipo’”, le dijo el taxista sin filtro. Alfa intentó bajar el tono de la discusión, negó todas las acusaciones y se defendió con que a él también lo maltrataban diciéndole ‘viejo choto’.

