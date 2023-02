La preocupación de Valentina por la salud de Marcos de Gran Hermano 2022: "Vos no estás bien"

Si bien Marcos Ginocchio siempre fue callado e introvertido desde que entró a Gran Hermano 2022, ahora parece haberse metido aun más adentro. Desde que ingresó a la casa su hermana Valentina, el participante se mostró contento con la llegada de su familiar, pero al poco tiempo ya volvió a estar cabizbajo y con poca energía.

Gran Hermano 2022: Marcos y Valentina idearon un plan estratégico para las próximas nominaciones Los hermanos salteños con su característico perfil bajo pergeñaron una situación ideal para dejar en placa a uno de los participantes de la casa VER NOTA

La entrada de los parientes despertó a los jugadores, para bien y para mal. Es que en general todos se mostraron felices y agradecidos por poder reencontrarse al menos con uno de sus familiares. Y de tener alguna noticia del mundo exterior, después de haber estado cuatro meses adentro de la casa más famosa del país.

Pero no todos tienen la misma personalidad ni se toman las situaciones que les tocan atravesar de la misma manera. En este caso, Romina tampoco fue del grupo de los hermanitos contentos con el ingreso de su familiar. A ella, le tocó reencontrarse con su sobrino Fabián, pero esperaba que entraran sus hijas.

El desconsolado llanto de Marcos de Gran Hermano 2022: ¿peligra su continuidad en la casa? El salteño se quebró al hablar con Valentina sobre su papá y no pudo ocultar su emoción adelante de todos VER NOTA

Así las cosas, la exdiputada hizo público su disgusto, aunque aclaró que no se trataba de su sobrino en particular sino que tenía una gran desilusión porque esperaba tener noticias de sus nenas.

La preocupación de Valentina por la salud de Marcos de Gran Hermano 2022: "Vos no estás bien" (Foto: Captura Gran Hermano 2022, Pluto TV)

Por su parte, Nacho, al contrario, que entre su papá Rodolfo fue una de las mejores cosas que le pudo haber ocurrido. Entre risas y lágrimas, el señor que vivió gran parte de su vida en España, se hizo querible y popular dentro de los propios integrantes de la casa, y también para la gente de afuera. Nadie lo nominó para irse e incluso permanece dentro del reality.

Coti de Gran Hermano mostró el revelador tatuaje que se hizo en honor al Conejo La joven influencer tiene una frase en inglés inspirada en su pareja, a quien conoció en el reality de Telefe VER NOTA

Lucila, la Tora, también está feliz con tener cerca a su mamá Gladys. Si bien ella ya había salido eliminada a la mitad del certamen, necesitaba esa inyección de fortaleza que le dio su mamá en estos últimos días del juego.

Dentro de los eliminados por el público y por el voto de los hermanitos se encontraron Fabián y Florencia, la hermana de Camila.

Después, Julieta y Marcos están agradecidos con el ingreso de sus hermanas. En el caso de la modelo de Villa Devoto, recibir a su hermana mayor en principio no fue de su completo agrado porque también esperaba a su novio Lucca. Sin embargo, una vez disipadas algunas dudas que ella tenía, se distendió y empezó a disfrutar de las actividades cotidianas junto a Camila.

La preocupación de Valentina por la salud de Marcos de Gran Hermano 2022: "Vos no estás bien" (Foto: Captura Gran Hermano 2022, Pluto TV)

Marcos es el que está más escaso de energía de los seis integrantes que quedan en el certamen. Va de sillón en sillón adentro de la casa, y en la tarde del sábado le contó a su hermana que está durmiendo muy mal. “Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, confesó. Entonces, ella, que lo conoce mucho, le dijo que lo quiere ayudar con eso pero que seguramente le pasan muchas cosas por la cabeza. Él reconoció que sí, pero que ya estaba extrañando un montón, incluso antes de que ella entrara al reality. “Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos”, le dijo su hermano.

Y para dejarla tranquila, le dijo: “Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”. Sin embargo, Valentina le preguntó directamente: “¿A veces te vienen pensamientos negativos a la cabeza?”

Y su hermano le contestó que sí. “Siempre te vienen pensamientos negativos, el tema es reemplazarlos por los positivos. “Siento que no estás bien”, le disparó ella, preocupada.

Seguir leyendo: