Gran Hermano: la mentira de Rodo que logró desbordar a Julieta y la furiosa reacción de su novio desde afuera

La mentira que Rodolfo le dijo a Julieta sobre su novio Lucca (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“‘Ay, te gritaron’... Es así el juego. Ahora le voy a decir a Juli, yo le voy a decir a Juli. Y más con los pocos que quedan. Vamos, muchachos”, le dijo Rodolfo a Nacho cuando le sugirió que desestabilice emocionalmente a Julia Poggio, quien transita una crisis luego de que le gritaran desde afuera de la casa de Gran Hermano que su novio, Lucca Bardelli, le había sido infiel.

Gran Hermano 2022: el chiste de mal gusto de Romina a Julieta luego de que le gritaran “cornuda” A la actriz le habían hecho llegar comentarios desde afuera que la alertaron sobre la relación con su novio. La exdiputada intentó bromear al respecto, pero no tuvo éxito VER NOTA

El informe con las imágenes lo emitieron en la gala del martes por la noche en el programa que conduce Santiago del Moro y, según se ve en la edición, Nacho y La Tora estaban en el jardín cuando comentaron sobre los gritos. Lo que no queda claro es si realmente hubo un segundo mensaje para Julieta o si el participante le estaba contando a su novia la estrategia que le había sugerido su padre. “No sé si le voy a decir. Después veo”, le dijo, y Lucila agregó: “No sé si te va a ayudar contarlo”.

Más tarde, Rodo le adelanta al hijo que es él quien va a ir a decirle a Julieta, pese a que no escuchó ningún grito concreto. De inmediato, se ve a Julieta hablando con Camila en su habitación. “Hoy me desperté y digo… ‘Ay, todos con sus familiares y yo ya no la tengo’. Yo por eso dormí mucho hoy. Camila asintió “sí, me di cuenta”. Y la actriz siguió recordando sus días con su hermana en la casa más famosa del país: “Me venía a buscar a mi cama, maquillándose”. Y se acostó en su cama, al momento exacto en que Rodo irrumpe en la habitación. Primero, se queda sentado en una de las camas y habla de otros temas buscando disimular. “Estoy muy agradecido porque realmente la experiencia es única. Me queda re poquito, chicos..”, dijo y luego aprovechó la oportunidad para llevar a cabo su plan.

Video: Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 interpretó a Dolores Argentina en la campaña electoral de Cristina Kirchner La participante del reality protagonizó una propaganda de la campaña presidencial con la que la actual Vicepresidenta ganó las elecciones del año 2007 VER NOTA

La miró a Julieta y le dijo: “Hoy gritaron algo de Julieta y Lucca, pero no se escuchó nada”. Sorprendida y angustiada, la actriz quiso saber el contenido del supuesto mensaje del exterior: “No se escuchó nada”, repitió el padre de Nacho. “Dale, Rodo”, le imploró Poggio. Y Camila avaló la teoría del hombre. “No se escuchó nada”, dijo, mientras él insistió: “No se escuchó nada… ‘Julieta, Lucca’ y ahí pusieron la música”. Y puso la excusa de que se acordó de aquel grito porque la actriz estaba con la foto de su novio en la mano.

“No hay que darle bolilla”, sugirió Camila buscando ayudar a Julieta, de manera sincera, para desarticular las versiones que llegaron en el primer grito cuando le aseguraron que el joven le había sido infiel. “Exactamente, no hay que darle bolilla”, siguió Rodo, mintiéndole a la participante.

Julieta junto a su novio Lucca

Desbordada, Julieta aseguró: “Todos me dicen eso, pero posta que es difícil. Imginate que estás aislado, te vienen a gritar algo y pensás ‘no me van a venir a gritar una mentira’. Ustedes también tienen que entender que para nosotros es muy difícil recibir esa información del afuera y decir ‘no lo tomamos’. No, es re difícil”. Escuchando a la participante, pero siguiendo a rajatabla su plan, Rodo agregó: “Sí, es verdad”.

Así fue el romántico reencuentro de Camila, la hermana de Julieta, con su novia tras su salida de Gran Hermano 2022 La influencer abandonó el certamen por decisión del público después de seis días en la casa más famosa del país VER NOTA

Luego, las cámaras mostraron como Julieta estaba tomando mate, con la mirada perdida, mientras Romina le pintaba las uñas a Gladys, la mamá de La Tora, pero la actriz no escuchaba ni estaba atenta a la conversación. En determinado momento, regresó a su habitación, se acostó boca abajo en cama, tomó la foto con su novio y la miró fijo, con los ojos llenos de angustia.

La última imagen del informe es con Rodo en la cocina, celebrando airoso que su plan, hasta el momento, había hecho efecto. “Gracias, Uruguay, gracias a todos porque realmente estoy feliz aquí adentro. Si quieren que me quede unos días más acá, pues vamos a jugar”, dijo mientras bailaba.

Al enterarse de todo esto por televisión, y ver sufrir a su novia, Lucca Bardelli utilizó su cuenta de Instagram para expresar su descontento al respecto. “No puedo creer que haya gente que disfrute de preocupar y hacerle sentir dolor a alguien que solo está cumpliendo su sueño. Realmente se pasan, pero sé que el amor es más fuerte y le gana al odio. Siempre”, escribió el joven que en más de una oportunidad debió salir a aclarar por las redes sociales que no engañó a su pareja. Por caso, la familia de Poggio también lo apoyó.

El posteo de Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio

Seguir leyendo: