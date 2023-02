Gran Hermano: la estrategia de Rodolfo, el papá de Nacho, para desestabilizar emocionalmente a Julieta

Gran Hermano: el plan del padre de Nacho para desestabilizar emocionalmente a Julieta

Apenas una semana dentro de Gran Hermano, le bastó a Rodolfo, el papá de Nacho, para armar un plan que desestabilice emocionalmente a Julieta. Es que cuando los familiares de los participantes estaban recién llegados a la casa más famosa del país, una serie de gritos sobre Lucca, el novio de la actriz, la dejaron en jaque y la pusieron en alerta. Por ese entonces, se encontraba en el jardín junto a su hermana Camila, Marcos, Romina, Fabián (sobrino de la exdiputada) y Gladys, la madre de Lucila, La Tora, cuando escucharon afirmaciones de una supuesta infidelidad de su pareja.

Aquellas versiones se sumaron a la angustia de Poggio al ver que el joven no ingresó cuando ella pensó que tenía la oportunidad. Luego entendió que en verdad la posibilidad había sido solo para familiares de los integrantes del juego. “¿En serio fue por eso? ¿Está todo bien? ¿De verdad?”, le preguntó Julieta a su hermana cuando la vio entrar. “Si, está todo bien de verdad. Te lo juro”, aseguró Camila. “Ya me veía chapando intensamente en el pasillo”, reconoció ella.

“Me mata de amor. Todo está más que bien, mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder”, fue el mensaje de tranquilidad que decidió escribir Lucca en su cuenta de Instagram. Aunque, claro, Julieta no sabe nada de lo que sucede en el exterior. Y quien busca aprovechar eso es Rodolfo, quien de a poco se convirtió en uno de los familiares favoritos por el público: por caso, en la gala de esta noche tiene un mano a mano con Valentina, la hermana de Marcos, para ver quién abandona último la casa (ambos se irán hoy), ya que además de recibir una moto como premio, le darán inmunidad a su familiar. Lo que significa que no podrá quedar en placa esta semana y además salvará a uno de los nominados.

Así las cosas, recientemente, Rodo -como apodan a Rodolfo- aprovechó la intimidad de una charla con su hijo para darle una serie de consejos antes de abandonar la casa. Por un lado, ya le había sugerido que realice la nominación fulminante -el participante fulminado va directo al voto telefónico, no puede ser salvado-, pero a su hijo no le terminó de convencer aquella idea: es que sabe que el público castiga a quienes juegan, pese a que justamente están allí adentro para jugar. Le sucedió a Coti, a Alexis (Conejo), y hubo sospechas de que podría haberle pasado a Julieta, que le hizo la nominación espontánea a Camila. En esa oportunidad, según contó Romina, fue Gran Primo -como ellos llaman al psicólogo del reality- quien la alertó de que aquella actitud podría haberla posicionado mal. Finalmente la salvó de la placa, quedó Daniela, y se fue por decisión de la gente.

Sin embargo, ahora Rodolfo fue por más, y busca aprovechar el factor emocional: le recomendó a Nacho que la desestabilice a Julieta aprovechando que ella no sabe lo que realmente sucede afuera con su novio. Además, la actriz expresó su angustia luego de que el público decidiera que su hermana abandone la casa el lunes pasado, lo que la hizo cuestionarse, aun más, realmente cuánto apoyo tiene afuera.

“Ay, te gritaron”, le sugirió Rodolfo que le diga Nacho a Julieta, mintiéndole sobre un grito desde el exterior. “Es así el juego”, afirmó mientras su hijo estaba callado, escuchándolo, pero sin afirmar si llevaría a cabo aquel plan. “Ahora le voy a decir a Juli, yo le voy a decir a Juli”, continuó su padre que luego le pidió a la producción de la casa que no lo enfocaran las cámaras ya que se cambiaría en un rincón de la habitación.

De inmediato llegó La Tora, quien está en pareja con Nacho, es por eso que Rodolfo se permitió seguir hablando de su plan. “Y más con los pocos que quedan. Vamos, muchachos”, alentó el hombre a que su hijo se anime a jugar y a aplicar estrategias en las últimas semanas del certamen.

