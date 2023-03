EN VIVO: Rodolfo y Valentina definen el liderazgo de la semana en Gran Hermano

“Yo creo que estuve bien, lo que pasa es que no quería hablar del afuera y por eso quizá Lucila por momentos me guiaba”, dijo Gladys. Y negó haberse sentido maltratada por su hija en la casa. “Nuestro vínculo es re lindo”, explicó. Y contó que, aunque hace cinco años que no conviven, se ven a diario y comparten muchos momentos.