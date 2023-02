Sofía Jujuy Jiménez discutió con Sol Pérez antes de ser eliminada de The Challenge Argentina

The Challenge Argentina: fuerte discusion de Sol Perez y Sofia Jujuy Jimenez

Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez protagonizaron una fuerte discusión en la Arena de The Challenge Argentina. La situación entre las competidoras ya estaba tensa porque la jujeña quería que Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde eligieran a Sol y a Lío Ferro para que se midieran contra ella y Rodrigo Mora en el duelo de eliminación. La analista de Gran Hermano 2022 reaccionó con duras críticas hacia el exfutbolista por eso.

El cocinero y la atleta finalmente eligieron a la pareja conformada por Oky y Claudia Albertario, pero esa decisión no impidió un duro cruce entre Pérez y Jiménez.

“Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después”, admitió Sol al ser consultada por Marley al respecto.

“Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación”, le dijo Jujuy a la conductora. “Es algo mío. Me parece que si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo. No tiene que ver ni con Morita, es algo que yo sentí”, replicó Pérez.

“Lo que quiero decir es que hay que disociar. una cosa es el corazón y otra es el juego”, enfatizó Sofía. “Soy sentimental y cuando quiero a alguien, para mí esa persona es intocable. Me cuesta mucho separar, no soy tan fría, me encantaría pero no puedo hacerlo”, sostuvo Sol.

En la entrevista posterior, Sofía declaró que “no quiso conectar con la energía de Sol”, y que “si de verdad querés a alguien, no decís o hacés eso en una arena”, en alusión a lo que indicó la analista de GH sobre el deportista uruguayo.

Así las cosas, Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora fueron eliminados de The Challenge Argentina, tras perder el duelo contra Oky y Claudia Albertario.

Después de un cónclave que desató una guerra entre varios competidores, los ganadores del desafío previo, Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde, aceptaron la propuesta de Jujuy y Morita de querer medirse ante una pareja “fuerte”, por lo que eligieron a la conformada por el streamer y la actriz.

Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora, eliminados del juego

El duelo se llamó Me muevo, te mueves, y consistió en un juego de dos laberintos. En cada uno de ellos había cinco bolas que debían ser liberadas por las parejas. La única manera de mover los laberintos es parándose arriba de unas tablas.

Oky y Claudia vencieron 5 a 1 en cantidad de bolas a Jujuy y Mora, por lo que la modelo y el exfutbolista quedaron eliminados de la competencia. El deportistase despidió con un palito contra Sol Pérez, ya que la jujeña tuvo una discusión con ella minutos antes del duelo, debido a que la analista de Gran Hermano se había enojado con él por haber querido enfrentarse con ella y Lío Ferro en el duelo. “Intentemos separar el juego de la competición, de la persona y el corazón de cada uno”, pidió el uruguayo.

Sol igual sostuvo en la entrevista posterior que “quisieron traicionarla” al ir por atrás en el Cónclave.

