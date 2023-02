Adrián Cormillot se enteró de una terrible noticia mientras participaba de The Challenge Argentina

Adrián Cormillot se enteró de la muerte de su gato mientras participaba de The Challenge Argentina

En paralelo a la fuerte competencia en el que se compromete tanto la destreza física como la fortaleza mental, se dan cuestiones más domésticas entre la convivencia de los 16 participantes de The Challenge Argentina, El Desafío (Telefe). E incluso con cosas que ocurren por fuera de la casa que ocupan, ya que no están del todo aislados del “mundo exterior”. En la última emisión del reality show que conduce Alejandro Marley Wiebe se vio cómo Adrián Cormillot se enlazó a través de una videollamada con Mayra Deleo, su mujer, quien le dio una muy triste noticia.

Comienza The Challenge Argentina: uno por uno, quiénes son los 18 participantes famosos Esta noche, a partir de las 21.15 se estrena el programa conducido por Marley por Telefe VER NOTA

“¡Hola, mi amor!”, la saludó él. “¿Cómo estás, mi amor?”, quiso saber ella. “Bien, muy bien, acá en el cuarto de los llamados...”, puso en contexto el médico clínico que se especializó en nutrición. “Hoy me toca videollamada y la verdad es que estoy un poco nervioso, porque dejé en casa a uno de mis gatitos muy enfermo y tengo muchas ganas de que me cuenten cómo está”, puso Cormillot en contexto en el backstage.

“Pasaron cosas en casa. Algunas lindas y otras esperables...”, le dijo Mayra con cierto suspenso, a lo que Adrián reacciónó con un “ahhh” y luego preguntó sin vueltas sobre el destino de su mascota enferma: “¿Ives se fue?”. “Se fue Ives...”, le confirmó ella con amargura. “Estuvimos las cuatro juntas, estuvieron Abril, Zoe y Emma”, le contó en relación a las tres hijas que tienen la pareja.

Eva Bargiela y Adrian Cormillot eliminaron a Fernando Burlando y Carolina Duer en The Challenge Argentina

“Bueno, después me contás bien...”, le pidió él, con la voz quebrada. “Amor, te amo mucho y te dejo, que seguimos jugando con todo”, dijo a continuación, queriendo dar por finalizada la comunicación. “Bueno, dale, ¡dale con todo!”, lo alentó ella. Una vez que cortó el enlace, el médico se agarró la cabeza y lloró brevemente en silencio, pensando en su gatito Ives.

El beso que Claudia Albertario le “robó” a Oky Appo en The Challenge Argentina: “Me da ternura” Además, en el primer duelo de eliminación de la competencia se enfrentaron Fernando Burlando y Carolina Duer a Adrián Cormillot y Eva Bargiela VER NOTA

A comienzos de esta semana, Cormillot fue uno de los protagonistas del primer duelo de eliminación en The Challenge Argentina. Lo hizo junto a Eva Bargiela y compitieron contra la dupla conformada por Fernando Burlando y Carolina Duer en un juego llamado “enredo piramidal”. “Cada pareja va a tener que engancharse al extremo de una cuerda de 35 metros de largo. Y cada equipo tiene 15 minutos para girar y enredar la cuerda lo máximo que puedan. Cuando terminen los 15 minutos, los equipos van a tener que cambiar de lugar y van a tener que desenredar el lío de nudos que hizo el otro equipo. Para desenredar la cuerda van a tener que maniobrar sus cuerpos y trabajar en equipo porque van a estar atados entre sí. El primer equipo que logre desenredar los nudos y con éxito logra sacar toda la cuerda, ganará la eliminación”, explicó Marley sobre la dinámica del desafío.

Adrián Cormillot y Eva Bargiela dejaron afuera a Fernando Burlando y Carolina Duer en The Challenge Argentina

La competencia fue muy intensa y demandó un enorme esfuerzo físico por parte de ambas parejas. El médico y la modelo llevaban algo de desventaja ante el abogado y la boxeadora debido a que no estaban preparados para competir. Sin embargo, vencieron por un acotado margen y dejaron afuera a Burlando y a Duer. “Ya está, Fer, ya está...”, decía ella con el último aliento, la última gota de fuerza que le quedaba. “Sigamos, sigamos, todavía no suena la chicharra. Dale, no te rindas”, intentó motivar él pero no hubo caso.

Con más de 22 puntos y la presentación de los participantes, comenzó The Challenge Argentina El nuevo reality show que conduce Marley e incluye competencias al límite, debutó en la pantalla de Telefe y lideró el rating del prime time VER NOTA

“La verdad que estoy shockeada... No entiendo cómo puedo perder contra gente que no es deportista”, se lamentó Carolina tras la eliminación. “La veo a Caro y le digo: ‘Ya está, se perdió’”, se resignó Burlando.

Seguir leyendo: