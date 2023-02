The Challenge Argentina: los errores matemáticos de Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora que los hicieron perder

The Challenge Argentina: los errores matemáticos de Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora que les hizo perder el desafío (Video: Telefe)

“El de hoy es un desafío donde se va a probar la velocidad y el trabajo en equipo”, anunció Alejandro Marley Wiebe en el comienzo de la emisión de este lunes de The Challenge Argentina (Telefe). El juego que determinaría a la pareja poderosa y a la pareja que quedaría al borde de la eliminación de esta semana se llamó “respuesta boleadora”.

“En el pozo de barro hay enterradas 100 pelotas con números. Del otro lado de la fosa hay una estación para cada equipo. Cada estación tiene tres preguntas. Las preguntas son iguales para todas las parejas y están relacionadas con datos personales que van a tener que compartir el uno con el otro. Las respuestas se expresan en números de dos cifras”, comenzó explicando el conductor sobre la dinámica del desafío.

“A mi señal, las parejas van a tener que atravesar el pozo de barro para encontrarse en su estación con las preguntas. Las respuestas de cada pregunta están escritas en las pelotas que están enterradas en el barro”, prosiguió Marley.

Rodrigo Mora y Jujuy Jiménez, con problemas para los números (Video: Telefe)

“En caso de que las respuestas sea un número inferior a 10, van a tener que armar esas respuestas con un 0 adelante. Es decir que si la respuesta es un ‘8′, será ‘08′. Deben unir las dos pelotas que forman la respuesta correcta para armar tres boleadoras. Cuando tengan las tres boleadoras armadas, van a tener que cruzar el pozo de barro y ahí lanzan las boleadoras y tienen que lograr que estén las tres colgadas. Y una vez que cuelguen las tres, van a tener que correr hasta la línea de final. Los primeros que la crucen serán los ganadores”, cerró el papá de Mirko y el primero en festejar fue Stéfano de Gregorio. “Soy crack, con los números soy un fenómeno”, vaticinó.

El primer interrogante planteado consistía en sumar las letras de sus nombres como figuran en sus uniformes. “En la primera cuenta ya me entregué”, confesó Sol Pérez. “Me bloqueé, para las matemáticas estoy bloqueado”, agregó Lío Ferro. Y ciertamente, muchos lucían perdidos, contando con los dedos y no pudiendo resolver fácilmente una suma sencilla.

Pero los problemas matemáticos seguirían en aumento con la segunda pregunta, “Multiplicar el último número del DNI de cada uno”. “El mío termina en 4, ¿el tuyo?”, le preguntó Sofía Jujuy Jiménez a Rodrigo Mora, su compañero de dupla. “En 8″, dijo el ex jugador River Plate. “Entonces es 4 x 8″, dijo la modelo, segura. “Con la multiplicación... raris”, confesó Jujuy en backstage. Y comenzó a repasar la tabla del 8: “8 x 1, 8. 8 x 2, 16. 8 x 3...”. “Yo le decía ‘32′ y ella me decía: ‘No, esperá, no es 32′. Y perdimos unos segundos viendo si era o no era”, dijo el uruguayo.

Para Benjamín Alfonso y Eva Bargiela también había dificultades matemáticas. “El mío termina en 2. Ella me dice ‘3′. Entonces le digo: ‘6′”, explicó el actor. Pero la modelo lo entendió de otra manera. “El mío termina 3, él me dice ‘6′. 3 x 6, 18. Armamos el 18. Entonces salimos a buscar el 18″, dijo la mujer de Facundo Moyano.

Cuando de Gregorio le preguntó a María Fernanda Callejón el suyo, ella le dijo “9″ y él lo multiplicó a su “0″. “0 x 9, 9″, dijo el ex actor. “0 por 9 es 0, pero él dice 9... Y bueno, él es el genio de los números”, dijo la hermana de Sandra Callejón, exponiendo el grueso error de su compañero. “¿9 x 0 es 0?”, le preguntó Stéfano, desconcertado, a los miembros de la producción que se encargaban de chequear los resultados antes de que los equipos formaran las boleadoras.

Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora en The Challenge Argentina

El tercer interrogante implicaba sumar los días y meses de nacimiento de los integrantes de la dupla. Y mientras muchas parejas iban avanzando en el desafío, los problemas para Mora y Jujuy se agudizaron, perdiendo la diferencia que habían conseguido al resolver rápidamente los primeros dos acertijos. Al darse cuenta de que estaban mal las respuestas, debieron volver al barro para rearmar las boleadoras.

Mientras tanto, la pareja de Virgina Elizalde y Rodrigo Gascón se convertía en la primera en completar el desafío. Finalmente, Morita y Jujuy resultaron últimos y, como los perdedores de la prueba, cayeron en la arena de eliminación. En la emisión de este martes se definirá con quiénes se enfrentarán en el duelo de eliminación.

