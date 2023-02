Quién es el jurado que dejará de participar en el programa de Guido Kaczka: los motivos

Quien es el jurado que dejara de participar en el programa de Guido Kaczka (Video: El Trece)

Los 8 escalones de los 2 millones es sin dudas uno de los éxitos de El Trece, que viene de algunas temporadas perdiendo en la lucha del rating con Telefe. El ciclo conducido por Guido Kaczka es uno de los favoritos de quienes miran el canal ubicado en el barrio porteño de Constitución y suele funcionar de “comodín” en el prime time cada vez que la grilla de programación sufre alguna modificación en pos de mejorar las cifras medidas por Ibope.

Pero el programa está a punto de sufrir modificaciones en cuanto a la dinámica de la participación de los jurados que integran el “tribunal de notables” y que son los encargados de plantearls las preguntas a los participantes que alcanzan la final de la competencia.

“Están habiendo algunos cambios en el programa. Jurados que antes eran titulares, que eran fijos, estaban asegurados una cantidad de presentaciones y, por ende, un sueldo específico. Pero por decisión de Guido habría algunos nombres que empiezan a rotar”, comenzó explicando Luli Fernández en Socios del Espectáculo.

Los 8 escalones de los 2 millones sufrirá un cambio en su tribuna de notables

“Específicamente, el nombre que le dijo a Guido y la producción que no iba a continuar porque no estaba con intención de ser un jurado rotativo es, nada más y nada menos, y es uno de los favoritos de Guido, que Martín Liberman”, reveló la panelista al abandonar el modo incógnito.

Una vez puesto sobre la mesa el nombre del periodista de deportes, Fernández contó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. “Liberman no va a ser más parte de Los 8 escalones porque, lo que le propusieron, fue: ‘La idea que tenemos es que el staff rote todo el tiempo. Que ya no haya más jurados fijos. Venís cuando te llamamos y listo’”, reconstruyó Luli.

Y luego contó cómo fue la reacción del periodista pelirrojo, quien no se tomó a bien la nueva propuesta. “‘¿Pero me vas a asegurar una cantidad de presentaciones?’. Entiendo que se cobra por presentación, no sé bien cómo es el caso de ellos, y le dijeron ‘No, mirá, depende un poco de la dinámica’. ‘Bueno, entonces no lo hago más’”, dijo la panelista.

Martín Liberman no continuará siendo jurado de Los 8 escalones de los 2 millones

En mayo de 2022, Liberman se convirtió nuevamente en padre tras la llegada de Milo, su hijo junto a la bailarina Ana Laura López, quien debió someterse a tres tratamientos de fertilización hasta lograr el tan deseado embarazo. “En un momento de mi vida había dejado de lado por completo la posibilidad de ser padre otra vez. Siempre quise que mi hijo Blas tuviera un hermano, pero después mi pareja anterior (con Marcela Greco) se terminó. Y, ahora, en lo único que pensaba era en tratar de ser feliz. Pero encontré una buena compañera, joven y que no había pasado por esto todavía. Y esa fue una de las primeras cosas que me planteó cuando empezamos a salir”, le contó el periodista a Teleshow a poco del nacimiento del bebé.

“Anita es una genia, una leona. Le puso mucho coraje en toda la previa, durante los tratamientos que hicimos en el Cegyr con el doctor Sergio Papier, con todas las inyecciones y todas las frustraciones. Pensá que ella le tenía miedo a las agujas y se bancó todo. Pero, después, fue un embarazo estupendo el que tuvo: nunca una náusea, nunca un mareo y nunca me hizo salir corriendo a la noche a comprar nada. Hasta dos días antes de la cesárea, ella siguió entrenando todos los días haciendo yoga, caminata y bicicleta fija. Así que salió todo perfecto. Evidentemente, tenía una fuerza que no sabía que tenía”, dijo Liberman sobre su mujer.

