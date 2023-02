Sebastián Nebot mostró los preparativos de su look para el casamiento con Lizy Tagliani

Sebastian Nebot mostro los preparativos de su look para el casamiento con Lizy Tagliani (Video: América)

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot hicieron público su romance en abril del 2022. Ella venía de una ruptura mediática con Leo Alturria y encontró en el mendocino un sostén anímico que se volvió historia de amor. Se conocían desde el 2016, y se terminaron de enamorar cuando él dejó su Mendoza natal para acompañarla a superar el mal trance de la separación. “Me gusta todo de él”, resumió la humorista para explicar su estado de ánimo en esta nueva oportunidad que le presenta el amor.

En septiembre pasado, Sebastián le propuso matrimonio a Lizy y ella aceptó. La fecha de la unión quedó fijada para el próximo 23 de marzo y es por eso que los novios están ultimando detalles de cara a la gran celebración. Así las cosas, Nebot dio este miércoles una entrevista con Intrusos (América) en la que dio detalles de su look para la boda y también de cómo será la fiesta

Con cierta timidez, el mendocino de 34 años dijo estar “nervioso” por el casamiento. En cuanto a la ropa, declaró “no tener mucha idea” y dejó todo en manos del estilista, Daniel Casalnovo. “Me gustó mucho el jaquet”, contó sin revelar demasiado, ya que pretende que su traje sea una sorpresa para Tagliani. Aunque sí dijo que tendrá dos looks, uno para el civil y otro para la fiesta.

“Estamos nerviosos por el casamiento. Viste que pasa cuando decís: ‘No, la ansiedad y los nervios no me afectan, no me pasa nada...’. Pero después te van pasando ciertas cosas que te das cuenta de que estás nervioso o ansioso, te olvidás de las cosas...”, dijo sobre su estado de ánimo.

Sebastián Nebot junto con el estilista Daniel Casalnovo, quien lo vestirá para su boda con Lizy Tagliani

En cuanto a cómo será el casamiento, contó que luego del civil vendrá una ceremonia tradicional y que todo ocurrirá el mismo día. “A la mañana tenemos el civil y a la tarde hacemos la ceremonia, con una recepción, el momento en que nos casamos y después la fiesta”, dijo Nebot.

“El salón es de unos amigos, en Berazategui. Ellos están organizando todo, están remodelando todo. Fui al salón hace unos días y está increíble. Y van a venir muchos de mi familia... Yo soy de Mendoza y van a estar mis hermanos, mis padres, tías, primos... Se están organizando porque va a ser una caravana”, contó Sebastián.

Otra de las cosas que reveló Sebastián de cara a la boda es que Lizy está en permanente contacto con Mirtha Legrand, quien será la madrina del casamiento, a fin de ultimar detalles. “Lizy habla con Mirtha y ella le pasa sugerencias de los centros de mesa, qué le parece cómo van las ubicaciones y todo eso”, dijo con timidez Nebot.

Sebastián Nebot y Lizy Tagliani (Foto: Instagram)

“Con Lizy nos conocemos desde el 2016, cuando ella fue a hacer una presentación en Mendoza. Y ahí tuvimos una comunicación. Pero cuando ella se puso en pareja, nos dejamos de escribir. Y además la distancia jugó un poco en contra. Con ella estamos genial. A mi un poco la exposición y lo de los medios... soy un poco vergonzoso. Pero le estoy poniendo todo”, dijo Nebot para resumir su vínculo con la humorista.

Asimismo, reafirmó que los deseos de Lizy en convertirse en madre ya están en marcha. “Ya empezamos a hacer los papeles para la adopción, porque sabemos que no es fácil. No es imposible, pero dejamos que todo fluya”, dijo.

Seguir leyendo: