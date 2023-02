Fuerte mensaje de la hermana de Daniela de Gran Hermano 2022: “Son mis redes sociales y voy a decir lo que se me cante”

La hermana de Daniela de Gran Hermano 2022 hizo un fuerte descargo (Video: Instagram)

El domingo por la noche, Daniela Celis fue eliminada por segunda vez de Gran Hermano 2022. La joven de Moreno quedó en la placa final con Camila Lattanzio y el público decidió por 53,17 % de los votos que deje la casa más famosa del país. Fue la segunda eliminación de Daniela, quien había sido la más elegida en la instancia del repechaje gracias al voto masivo del público, lo que le permitió una segunda oportunidad en la competencia

Sin embargo y tras consumarse la eliminación, a Mara Celis, hermana menor de Pestañela, no le gustó nada lo ocurrido el último domingo y se sumó a las denuncias de varios seguidores al acusar de “fraude” a la producción del reality show que conduce Santiago Del Moro.

Según aseguraron muchos fanáticos de Daniela y por las tendencias en las redes sociales, Camila era la participante más votada para dejar la casa más famosa del país, lo que llevó a que muchos desconfiaran del resultado final. Es por eso que Mara utilizó su cuenta de Instagram para acusar. “No lo miro nunca más. Todo arreglado”, dijo junto a una selfie en la que muestra su cara de resignación.

Mara Celis, hermana de Daniela, exparticipante de gran Hermano 2022

“Ahora arranco a contar”, agregó en tono de amenaza la hermana de Daniela. Y además, agregó: “Los odio a todos”. La publicación en cuestión generó tanto revuelo que la chica hizo un segundo descargo al respecto. “Tuvo mucha repercusión, yo no me imaginé que iba a pasar esto. Se me fue un poco de las manos”, comenzó diciendo Mara en una Instagram Story que publicó en su perfil de esa red social.

“No me arrepiento para nada de lo que dije porque es lo que pienso y lo que creo. Sí lo puse re en caliente y todavía sigo indignada por lo que pasó. Pero son mis redes sociales y yo voy a decir lo que se me cante. No denuncié a nadie. Si bien viví y escuché un montón de cosas que me llevaron a decir lo que dije, hoy me las tengo que tragar para no perjudicar a Dani”, agregó para luego explicarse.

“Yo sé que esta semana y la que viene va a estar oasando por todos los canales y no quiero que ningún picante ni chismoso le diga: ‘Ah, tu hermana contó esto, esto y esto’, y la pongan en una situación de mierda adelante de todos, que no da exponerla. Y menos por mi culpa. No voy a ser yo la persona que la perjudique”, dijo Celis.

“No me considero para nada una persona mediática, ni embrollera ni quilombera. Así que ni mil, ni dos mil ni diez mil seguidores van a hacer que valga la pena que yo diga algo para perjudicarla. Les mando un besito a todos los que me mandaron mensajes. Y a los que me bardean, también”, cerró Mara en su furibundo descargo.

Daniela contó a qué se va a dedicar tras su salida de Gran Hermano 2022

“Tengo muchas ganas de abrir un local que se llame Pestañela, por supuesto. Tienen la primicia, nadie sabe nada”, dijo Daniela en A la Barbarossa (Telefe), conducido ocasionalmente por Roberto Funes Ugarte. Allí explicó de qué se tratará el emprendimiento. “Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas. Vamos a hacer un kit de emergencias cuando se vayan de viaje”, agregó. En este punto, avaló la idea amparada en su paso por Gran Hermano. “Estuve encerrada con pestañas y uñas y voy a contar todos mis secretos”, cerró.

