Noemí Alan dio detalles de su dura infancia: “Mi papá era abusivo sexualmente”

Noemí Alan dio un crudo testimonio en el ciclo Secretos Verdaderos (América) en el que contó fuertes detalles del calvario que vivió durante su infancia por la conducta violenta de su padre. “A mi papá le teníamos miedo porque era pegador”, resumió la recordada actriz que brilló en los años ‘80 en diálogo con el programa conducido por Luis Ventura.

Noemí habló de la violencia que ejercía su padre sobre ella y también sobre su madre, además en que contó que en varias ocasiones intentó frenarlo cuando quería abusar de ella. “Terror, esa es la sensación. Era abusivo sexualmente. Si bien no pudo tener una relación normal ni penetrarme, sí me hacía otras cosas”, detalló la Tana.

“Un día apareció en la casillita en la que vivíamos. Yo no entendí, yo estaba en la cama... Mi mamá se fue y me dejó sola con él. Pero era porque había ido a buscar la policía”, recordó Alan a la hora de contar un fuerte episodio que le tocó vivir en su hogar.

También relató cómo fue el punto de quiebre que la hizo alejarse a ella y a su madre del lado de su padre. “El hecho de irnos fue porque él la tenía arrinconada contra una pared pegándole a mi mamá. Y yo agarré un cuchillo de la cocina. Y cuando se lo fui a clavar, mi mamá me agarró la mano. Ahí decidió que nos teníamos que ir, que no daba para más”, contó sin filtros.

Pese a lo vivido, tiempo después retomó el vínculo con su padre a instancias de su exmarido Edgardo Moreira. “A Moreira se le puso la cabeza encontrarlo. Y bueno, lo encontramos y estaba hecho pelota. No tenía dónde vivir, nada. Nosotros nos estábamos haciendo una quinta en San Vicente. Entonces le hicimos una habitación y un baño para que él estuviera ahí”, dijo Noemí.

En enero pasado se supo que Noemí descubrió infraganti en la habitación de un hotel a quien fuera su novio, Martín Lema, con Camila Deniz, hermana del ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) Thiago Medina. “Lo que me molestó es que no se haya acordado que habíamos quedado en vernos. Estaba demasiado alegre por decirlo de alguna manera, yo estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía, que no había encontrado en los últimos años”, expresó la actriz.

“Acepté salir en con él y tuvimos lindas salidas, charlábamos mucho y ya sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual. Para mí fue una novedad porque hace mucho no estaba en pareja y entendí que lo que había nacido entre los dos era una hermosa amistad, donde podíamos ser sincero el uno con el otro sin necesidad de obligaciones y ni siquiera de infidelidades”, dijo al profundizar en su relato.

“Yo lo disculpo porque es un pibe joven y no quiero dejarlo mal parado. Realmente estaba un poco alcoholizado y tendría que haberme avisado si no me quería decir la verdad, no llegar a la situación de llegar a buscarlo y que estuviera acompañado. Eso me cayó muy mal”, contó Alan al recordar el momento en que los encontró en el cuarto de un hotel.

“La relación de pareja con él llegó a su fin. Nunca iba a funcionar, pero fueron momentos muy lindos y me hizo sentir muy bien. Espero que no se corte la amistad, se fue al carajo con lo que hizo el sábado”, expuso con cierta indignación la exvedette. “No estábamos separados pero no manteníamos relaciones de pareja sino de amigos. A partir de este hecho no puedo tener otro tipo de relación. Él tuvo la mala suerte de juntarse con gente que no le correspondía: llegar al lugar y encontrarlo con otra persona es muy duro”, sintetizó sobre cómo serán las cosas a partir de ahora con el uruguayo. “Con Camila no tengo nada que hablar, cada uno es dueño de su vida y él ahora es un tipo libre”, cerró al respecto y en conversación con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

