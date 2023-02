Sergio Gonal se quebró al hablar de su salud: “Estuve 23 días en terapia intensiva”

Sergio Gonal se emocionó al hablar de su salud

Sergio Gonal está regresando de a poco a los escenarios luego de haber transitado un 2022 marcado por un grave problema de salud que lo mantuvo internado en terapia intensiva en la clínica Olivos. Desde Mar del Plata y en una entrevista con Alejandro Guatti para Intrusos (América), el humorista dio detalles de lo vivido.

“Hacer teatro acá a mí me encanta, y este año, con esta función tenía el mote de especial por ser la única de la temporada y por todo lo que viví”, comenzó contando Gonal acerca de su vuelta, concretada en el teatro Corrientes de la “ciudad feliz”. A su vez, le agradeció a su médico personal, quien lo controla frecuentemente. “Él me dio permiso para hacer una sola función, pero estamos para seguir”, dijo con fe.

“Tuve una complicación de salud, para alguno si alguno no se enteró. Y me dijeron: ‘No podés trabajar’. Pero cómo que no puedo trabajar, ¿tan grave es lo que tengo”, puso en contexto el ex Videomatch acerca de lo vivido en los últimos meses. Y fiel a su estilo, hizo un paréntesis en su historia para contar un chiste. “Contaba la historia del hombre que salió llorando porque le habían dado 6 meses de vida. Y le dijo al doctor: ‘No sé cómo voy a hacer para pagarle’. Y el doctor le dio 6 meses más. Listo, ya está...”, se rió.

“Trato de tomarme con humor algo que fue bastante jodido. Tuve un año bastante particular lo pasé bastante mal. Entré a una operación compleja de divertículos y me salió todo mal. Estuve 23 días internado. Mucha terapia intensiva, mucho susto, mucho miedo, pero acá estamos. Estoy feliz”, detalló Sergio. Y acerca de cómo continuará su recuperación, agregó: “Ahora nos toca una tercera etapa, porque esto sigue, hasta encontrar la solución”.

“Las cosas pasan por algo. Si me pasó lo que me pasó porque algo fue y quizás algún aprendizaje me deja. Pero Dios es sabio y previo a eso, cinco años antes me mandó un angelito salvador, que es mi mujer”, reflexionó Gonal en referencia a Verónica Alcaraz. Y al proseguir para hablar de los seres queridos que lo acompañaron, se quebró. “La verdad que es palabras mayores y tengo palabras de agradecimiento para ella porque estuvo... me cuesta mucho... fue muy jodido lo que pasamos. La pasamos muy mal. Pero la gorda estaba siempre ahí. Mis hijos también”, dijo el humorista, que es padre de Brian, Lucas y Maia.

“Cuando la salud te da estos avisos lo mejor que uno puede hacer, es tratar de ponerse bien, primero por uno y después por todos los que te quieren. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estoy tratando de ponerme bien”, cerró al respecto.

Luego de que se emitiera la entrevista, la periodista Nancy Duré, que integra el panel conducido por Florencia de la V, dio detalles de la salud de Gonal. “Él tuvo una diverticulosis muy compleja. Lo operaron y le fue mal. Terminó con una peritonitis, después. Incluso después le hicieron otra cirugía reconstructiva que también se le complicó por cuestiones del cuerpo de él”, contó.

“Ahora está bien, lo hemos visto, está sano, contento, contenido por su novia y sus tres hijos. Y el médico le dio la posibilidad de volver a trabajar de a poco. Está produciendo su espectáculo y se subió al escenario. En mayo va a volver a tener una nueva operación. Esto sigue”, cerró la periodista.

