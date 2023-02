Darío Barassi celebró ocho años de casado: “Miro el futuro y allá estamos juntos”

Darío Barassi y su esposa (RS Foto)

Este lunes 20 de febrero, Darío Barassi cumplió ocho años de casado con Lucía Gómez Centurión. Y, para celebrarlo, decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto del día en que pasaron por el Registro Civil junto a unas conmovedoras palabras dedicadas a la madre de sus dos hijas, Emilia e Inés, con quien se muestra feliz de haber formado una familia.

“El departamento de Cuba. Hace 8 años y un par de kilos. Esos aros te los presto Vero, combinaban con mi camisa. Vos y yo combinábamos. Estábamos camino al registro de la calle Uruguay a casarnos. Básicamente la mejor decisión que hice en mi vida. Porque la vida es con vos gorda mía”, comenzó escribiendo arrobando a su esposa.

Y siguió: “Miro para atrás y ahí estamos juntos. Miro el presente y acá estamos juntos. Miro el futuro y allá estamos juntos. Que placer estar en donde uno tiene y quiere estar en esta vida. Me da orgullo la pareja que somos y la familia que armamos. Me llevas siempre a mi mejor versión gorda, sos motor y compañera en esta vida”.

El exconductor de 100 argentinos dicen terminó el texto diciendo: “¡Feliz aniversario civilero gorda mía! Van 8 y quedan”. Y sumó el emojie del símbolo del infinito, dando a entender que este amor es para siempre. De inmediato, la publicación de llenó de likes y comentarios elogiando el romántico gesto de Barassi.

El posteo de Darío Barassi en Instagram

A mediados de enero y después de un año de intenso trabajo, Darío partió con su familia a Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones. Y se mostró distendido, aprovechando las tardes de playa y los almuerzos al aire libre. Pero semanas antes no la había pasado nada bien.

En diciembre pasado, el artista tuvo un problema de salud que lo dejó en cama por varios días. Desde sus redes sociales se encargó de contar los pormenores de su situación de salud. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, comenzó diciendo el conductor. Luego subió otro video y aclaró: “Ay Dios, me siento para el o... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”.

Darío junto a su esposa y sus hijas (Instagram)

Más tarde, Darío volvió a hablar de su estado de salud desde su domicilio. “Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el o… En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, expresó con la ironía que lo caracteriza. Finalmente, el conductor subió un nuevo video. “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay Dios mi estómago y yo”, disparó. Y luego concluyó: “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”.

Luego de recuperarse de este malestar, Barassi regresó a la televisión para despedirse de su programa de El Trece. El exitoso ciclo de entretenimientos ha permanecido al aire durante 3 años consecutivos con muy buenos niveles de rating. En la última emisión, cerró el ciclo con palabras de agradecimiento y afecto, y abrazado a todo su equipo de producción resaltó: “Nos despedimos todos juntos, nos tenemos que ir, gente. Muchas gracias, un placer haber hecho este programa. Seguramente nos reencontraremos con todos ustedes dentro de algún tiempo”.

