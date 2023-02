El emotivo video de Nazarena Vélez con Barbie, a poco de dar a luz: “¿Cuándo nace?”

Nazarena Vélez mostró la panza de Barbie Vélez a poco de dar a luz

Barbie Vélez empezó la cuenta regresiva para la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el productor Lucas Rodríguez. Desde que confirmó su embarazo en LAM, el programa en el que trabaja su mamá Nazarena, la actriz fue documentando diferentes momentos de la dulce espera, tanto en sus redes sociales como en la interacción con su madre en el ciclo de América.

A fin de enero, Barbie volvió al programa para contar cómo transitaba el último mes de embarazo. Allí reveló que le gustaba comer de todo y no se privaba del chocolate, había decido un cambio: “Me volqué a la comida sana y un día tuve antojo de manzanas verdes, ¿pueden creerlo?”, destacó entre risas, mientras contaba los malabares que tuvo que hacer su esposo para conseguirle una. “Lucas me dijo que le iba a pedir a los vecinos y yo me moría de verguenza”, confesó ante la mirada emocionada de su madre.

A continuación, contó que una partera le sugirió poner música, y le pidió a las angelitas que le recomendaran algunas canciones para armar una playlist acorde a la situación. Y agregó: “Aunque seguramente ni la voy a escuchar en ese momento. La verdad es que quiero pasar el momento lo mejor posible, no soy muy adepta del parto respetado ni soy muy mística al respecto. Cuanto menos dolor pase, mejor para mí”. Finalmente, aseguró que su marido va a estar presente, tomándola de la mano en el instante de dar a luz. “Y mi mamá va a esperar afuera”, remarcó risueña, a lo que Nazarena acotó: “Me encantaría estar adentro de la sala con ella pero obviamente que ese es el lugar de Lucas”.

Pasaron los días y este viernes la futura abuela volvió a referirse al tema, esta vez en un posteo en su cuenta de Instagram. Allí le pide a Barbie que se pare, se levante la remera y muestre la panza a días de dar a luz.

“Que belleza esa panza, que en punta que se puso”, dice la productora con una alegría que denota su voz, mientras su hija apenas aguanta unos segundos parada y vuelve a sentarse: “Te cansa todo, bebé. Ya estamos”, la alienta la mamá y empiezan a especular sobre el día del nacimiento del niño.

La pancita de Barbie, en septiembre (@barbiepucheta)

Barbie dice que si bien la fecha pautada es el 22, ella cree que puede nacer antes. Y arriesga el 18 a la noche, o el 19. “Yo pensé que el 22, pero no sé si llego”, reconoce la futura mamá, mientras su madre sostiene el 18, es decir, este sábado.

Entre miles y miles de comentarios y reacciones positivas, muchos famosos se sumaron a la improvisada compulsa. “Que hermosa pancita, que emoción abuelita Naza. Para mí el 22, va a ser de Piscis”, opinó Cathy Fulop. “El 20, va a ser de Acuario”, sentenció Tamara Paganini. En tanto, Belén Francese y Viviana Canosa se sumaron a los saludos, incluida la propia Barbie, que escribió: “Panzota”.

En este panorama, el bebé puede llegar en cualquier momento y lo que resta saber es el nombre. Según contó la propia Nazarena en LAM, hay dos nombres que le gustan a la familia y que podrían ser los elegidos. “Ella cree que va a ser Salvador, pero me dijo que si le ve la cara de Baltazar le pone ese nombre. Es lo que siente”, dijo Nazarena. Será cuestión de esperar.

