​Nazarena Vélez le respondió a Carmen Barbieri​ luego de que se revelaran los polémicos chats de Fede Bal

Nazarena Velez le respondio a Carmen Barbieri luego de que se revelaran los polemicos chats de Fede Bal

La explosiva revelación de los chats que Fede Bal mantuvo con distintas mujeres durante el tiempo en que estuvo en pareja con Sofía Aldrey, produjo esquirlas que salpicaron para todos lados. Incluso, llegó a reeditar una antigua disputa entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez.

Recordemos que Bal fue pareja de Barbie Vélez entre 2015 y 2016, pero todo terminó con fuertes denuncias cruzadas: él la demandó por delitos de lesiones y de hurto, mientras que ella lo hizo por delitos de lesiones dolosas. En aquel momento impactaron los moretones en el cuerpo que mostró Barbie, producto de una fuerte pelea entre ambos.

Así las cosas, cuando esta semana Yanina Latorre reveló las conversaciones eróticas que Bal mantuvo con distintas mujeres, incluyendo a Claudia Albertario, Nazarena reaccionó ante la información con distintas caras y gestos de sorpresa. Y esto indignó a Barbieri, quien la criticó en su programa.

A partir de esto, se generó un nuevo ida y vuelta entre ambas. “La verdad es que no tengo ninguna opinión. Lo de Carmen no lo entendí mucho... Que lo maneje en terapia, estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y me parece interesante porque están hablando de que se van a tatuar un pene, si no me río o bajo la cabeza, la verdad es que no estaría prestando atención a lo que están diciendo....”, comenzó disparanzo Vélez.

Nazarena Velez reacciono a los dichos de Carmen Barbieri

“No le tengo que explicar nada. Si quisiera hacer una fiesta de esto, lo haría, pero estoy a días de ser abuela”, agregó Naza. “Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir disculpas y ahora me amenaza. Yo creo que no soporta que la ignore. Porque de verdad yo podría haber dicho: ‘Viste que yo les dije’, o lo que sea. Pero cerré la boca, como una señora”, puntualizó.

A la hora de explicar su reacción ante la revelación, Vélez subrayó: “Mis caras eran porque Yanina es muy buena contándote y te metés en el mundo. Yo me olvidé hasta de que hablaba de Fede Bal. Si hay algo que tiene que hacer, es pedir disculpas. Que no se haga la mala, que no se haga la mala porque soy una señora. Y me estoy comportando como una señora, no por ella que no se lo merece, sino por mi hija. Y me voy a seguir comportando como una señora”.

“Me tendría que pedir disculpas, pero ya no quiero. Si yo quisiera, ella ya me las hubiese pedido, que era lo que correspondía”, sugirió con respecto al resquemor que quedó entre ellas tras la separación entre Fede Bal y Barbie Vélez.

Nazarena Vélez

A continuación, volvieron a poner un tape de Mañanísima, el programa que Carmen conduce en Ciudad Magazine, en donde se despachaba contra Vélez. “No la miro yo. Cuando veo a Nazarena, veo a la pared. Para mi es transparente, es de celofán. No la miro. No me interesa las caras que hace, buenas, malas... Es un problema de ella, no mío. Yo estoy bien con todo el mundo. Bien, amiga no. Bien. No quiero tener problemas con nadie”, dijo.

De vuelta en el piso, Naza volvió a responderle, aunque en un tono más conciliatorio. “Ya está, yo sé que está pasando un mal momento, porque como madre debe ser triste. Uno se culpa muchas veces: ‘Che, hay algo que no enseñé. Si mi hijo no respeta a ninguna mujer...’. Imagino que no la debe estar pasando bien, porque una se replantea muchas cosas como mamá”, cerró.

