Nazarena Vélez reveló los nombres que Barbie eligió para bautizar a su hijo

Nazarena Vélez reveló los nombres que Barbie Vélez tiene pensados para su hijo en camino

Nazarena Vélez está muy cerca de conocer a su primer nieto, ya que su hija Barbie está esperando a su primogénito. Y en su rol como panelista de LAM (América), cada tanto actualiza acerca de cómo va evolucionando el embarazo. Esta vez, le ganó la emoción y la ansiedad y terminó revelando los nombres que se barajan para el bebé.

Tiempo atrás, la “angelita” había contado que Barbie y su marido Lucas Rodríguez aun no tenían decidido el nombre para su hijo. “Barbie todavía no lo tiene, ella piensa que cuando nazca va a saber”, dijo Nazarena. Y ante las incesantes preguntas de parte de su compañeras del ciclo, insistió: “De verdad no lo tiene decidido”.

Barbie Velez y Nazarena Vélez

Pero ahora, y a pocas semanas de que se produzca el nacimiento, la futura abuela contó cuáles son los dos nombres que más le gusta a la familia y que podrían ser los elegidos. “Ella cree que va a ser Salvador, pero me dijo que si le ve la cara de Baltazar le pone ese nombre. No sé qué decirles, es lo que siente”, dijo Vélez y sorprendió al conductor Ángel de Brito y al resto de las panelistas.

“Ya no falta mucho, la fecha de parto es para febrero y lo está llevando hermoso el embarazo. No tiene náuseas, nada. Al principio tuvo, pero se le fue todo y está brutal”, agregó Nazarena, muy emocionada.

“El que más le gusta a Luqui, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, a Lucas no tanto. Y Baltasar, que está en el medio de los dos... son esos tres y Salvador es el que va ganando”, había contado la propia Barbie acerca del nombre que pensaban para su hijo cuando estuvo de invitada en LAM meses atrás.

Barbie Vélez mostró su pancita de embarazada en septiembre (Foto: Instagram)

En agosto se conoció que Barbie Vélez y su marido Lucas Rodríguez esperan su primer hijo juntos. La noticia la dieron a conocer en LAM, el programa de Ángel de Brito donde lo contaron en modo enigmático con la complicidad de su mamá Nazarena, panelista del ciclo. Y en aquel momento, a pesar de ser una de las pocas personas que lo sabía, la productora no pudo evitar las lágrimas al escuchar que pronto se convertirá en abuela. Una emoción que no se evaporó con el paso del tiempo.

Días después, la joven se hizo presente en el piso de América para contar cómo se había enterado de la buena nueva y compartir sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida. Y más adelante, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó a sus redes sociales, donde tiene casi 3,5 millones de seguidores, para actualizar el cuadro de situación en un panorama de emociones mezcladas: “Resumen de estos tres meses: “Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño x mil. Amor y contención x un millón”, escribió junto al emoji de las manos en forma de corazón y una serie de fotografías que documentaban cada uno de sus estados de ánimo.

Poco después, la propia Barbie reveló la primera foto de su pancita. En aquella ocasión, Vélez volvió a acudir a sus redes para mostrar una imagen de perfil, con una sonrisa de oreja a oreja: “Acá les dejo la foto de la pancita que se va asomandoooo y yo sin poder creerlo aún”, señaló para compartir su emoción con todos sus seguidores, que sumaron miles y miles de reacciones. Entre ellas, por supuesto, la de su mamá, que atinó a escribir “Lloro” junto a un corazón.

