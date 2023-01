Barbie Vélez dio detalles del particular pedido que hizo para el momento del parto (Foto: Captura América)

En agosto pasado se conoció la noticia que Barbie Vélez y su marido Lucas Rodríguez esperan su primer hijo juntos. Muy emocionada, lo contó Nazarena Vélez a modo de engimático en LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito, en el que ella es panelista. Y en aquel momento, a pesar de ser una de las pocas personas que lo sabía, la productora no pudo evitar las lágrimas al escuchar que pronto se convertirá en abuela. Una emoción que no se evaporó con el paso del tiempo.

Días después, la joven se hizo presente en el piso de América para contar cómo se había enterado de la buena nueva y compartir sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida. Y más adelante, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó a sus redes sociales, donde tiene casi 3,5 millones de seguidores, para actualizar el cuadro de situación en un panorama de emociones mezcladas: “Resumen de estos tres meses: “Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño x mil. Amor y contención x un millón”, escribió junto al emoji de las manos en forma de corazón y una serie de fotografías que documentaban cada uno de sus estados de ánimo.

Poco después, la propia Barbie reveló la primera foto de su pancita. En aquella ocasión, Vélez volvió a acudir a sus redes para mostrar una imagen de perfil, con una sonrisa de oreja a oreja: “Acá les dejo la foto de la pancita que se va asomandoooo y yo sin poder creerlo aún”, señaló para compartir su emoción con todos sus seguidores, que sumaron miles y miles de reacciones. Entre ellas, por supuesto, la de su mamá, que atinó a escribir “Lloro” junto a un corazón.

Barbie Vélez contó cómo se prepara para dar a luz a su primer hijo (Foto: Captura América)

Los meses fueron pasando y a Barbie se le fueron las náuseas y los malestares típicos de los primeros tiempos. Muy feliz, en la noche del miércoles visitó nuevamente el estudio de LAM, en donde esta vez su mamá, Nazarena, ocupó el rol de conductora en reemplazo de Ángel, que se encuentra de vacaciones.

Así que la futura mamá aprovechó para mostrar su panza de 8 meses y medio y contar detalles de sus deseos para el parto, entre otras cosas.

Barbie reveló que si bien le gusta comer de todo, no se privó del chocolate. “Sin embargo, me volqué a la comida sana, un día tuve antojo de manzanas verdes, ¿pueden creerlo?”, destacó entre risas, mientras contaba los malabares que tuvo que hacer su esposo para conseguirle una. “Lucas me dijo que le iba a pedir a los vecinos y yo me moría de verguenza”, confesó ante la mirada emocionada de su madre.

En otro momento, Fernanda Iglesias le preguntó si tenía algún pedido en especial para el parto, y le dio el ejemplo de Pampita Ardohain, quien había pedido especialmente que durante el momento del nacimiento de su hija Ana el equipo médico no hablara de otra cosa. “Porque a veces se ponen a hablar de qué equipo de fútbol ganó el domingo”, explicó la panelista. Pero enseguida Barbie sentenció: “Yo al revés, creo que preferiría que hablaran de cualquier cosa”.

Barbie Vélez a los 3 meses de embarazo (Foto: Instagram)

Acto seguido, contó que una partera le sugirió poner música. “Así que me voy a descargar una playlist para ese momento. De hecho si quieren recomendarme algunas canciones, son bienvenidas”, les pidió a las angelitas. Y después continuó: “Aunque seguramente ni la voy a escuchar en ese momento. La verdad es que quiero pasar el momento lo mejor posible, no soy muy adepta del parto respetado ni soy muy mística al respecto. Cuanto menos dolor pase, mejor para mí”. Finalmente, aseguró que su marido va a estar presente, tomándola de la mano en el instante de dar a luz. “Y mi mamá va a esperar afuera”, remarcó risueña, a lo que Nazarena acotó: “Me encantaría estar adentro de la sala con ella pero obviamente que ese es el lugar de Lucas”.

