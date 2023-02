Nati Jota anunció su salida de Luzu TV: “Estoy con ganas de hacer algo nuevo”

Nati Jota anunció su salida de Luzu TV

A días de haber recibido el Martín Fierro Digital Nativo en la terna mejor conducción femenina en radio, este lunes Nati Jota anunció en vivo su renuncia a Nadie Dice Nada, el programa que lidera junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde en el canal de streaming Luzu TV. Y, según se supo, su reemplazante será la bailarina Momi Giardina, quien ya había hecho algunas participaciones en el ciclo.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, empezó diciendo Nati después de que Occhiato, visiblemente afectado por la situación, le diera el pie para dar a conocer la noticia. Y siguió: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”.

Sin poder disimular sus sensaciones encontradas, Nati señaló: “Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”.

Nati Jota recibiendo el premio Martín Ferro Digital Nativo como conductora (Christian Heit)

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación, la influencer se sinceró. “Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé donde”, explicó. Y remarcó que le costaba mucho irse de la productora, pero remarcó: “Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes”.

Cabe señalar que la semana pasada, la actriz Cande Molfese tuvo su última transmisión en Antes Que Nadie, el programa matutino conformado por Diego Leuco, Mica Sanchéz y Martín “El Trinche” Dardik. La actriz también aseguró que le había costado mucho tomar la decisión, pero contó que le había surgido una nueva oportunidad que no le permitía seguir en en el ciclo, por lo que desde este lunes su lugar fue ocupado por su colega Yoyi Francella.

En noviembre, en tanto, Belu Lucius había quedado afuera de Red Flag, el ciclo que compartía con Grego Rosello, Tuli Acosta y Agustín Franzoni en el mismo canal. “Me desvinculé por una cuestión artística y que yo en enero viajo a Necochea con mi familia, ellos ya lo sabían desde el inicio pero necesitan a alguien que sea parte del equipo y viaje con ellos a hacer el programa a Pinamar”, había dicho en ese momento la influencer en diálogo con Teleshow.

