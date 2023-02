Romina y Julieta hablaron de la relación de Daniela y Thiago: “Se le cae la baba”

Romina y Julieta hablaron de la relación de Daniela y Thiago

La relación entre Daniela Celis y Thiago Medina fue la que más tardó en concretarse dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Pero también fue la más pasional, al punto de terminar generando molestias en sus compañeros de convivencia por sus reiterados encuentros íntimos. Sin embargo, después de que la joven pasara unos días fuera del reality y volviera a ingresar gracias al repechaje, todo cambió. Es que ella se dio cuenta de que el joven de González Catán no había sido del todo sincero con la pareja y, a pedido del público, regresó al certamen dispuesta a vengarse.

Así las cosas, después de que Medina fuera eliminado por votación del público, Daniela dio a entender que el romance entre ellos había llegado a su fin. “Cuando le tocó irse dije: ‘¡Qué cagada!’ . Porque Thiago era un gran sostén dentro de la casa y necesitás a tus pilares acá adentro. Quieras o no siempre a alguien tenés que tener”, analizó Celis en una cena de nominados.

Y agregó segura de sus palabras: “En ese momento mi pilar era Thiago, o creía yo que era él. Y al no estar más, la casa me dio una oportunidad para descubrirme como mujer. Entendí que también puedo sola, disfruté, y entendí que la relación más larga y más fiel va a ser conmigo misma que nunca la tuve. Siempre estuve con alguien al lado y hoy elijo estar tranquila y sola”.

Daniela y Thiago vivieron un apasionado romance

Sin embargo, sus compañeras de programa parecen tener diferentes opiniones en relación a lo que pasará entre Pestañela -como la apodan fuera de la casa- y el muchacho de González Catán de acá en adelante. “Para mí, a Dani vos le decís ‘Thiago’ y se le cae la baba”, dijo Romina Uhrig en una charla íntima con Julieta Poggio. Pero la actriz discrepó: “Para mí no van a estar. Por ella”.

Hace unos diez días, Medina había sido entrevistado por Intrusos y fue consultado por su paso por el programa que conduce Santiago del Moro. “¿Extrañas algo de la casa, además que a Daniela?”, quiso saber Marcela Tauro. “Si, un poco”, respondió el exparticipante e, inmediatamente, el resto de la mesa conducida por Florencia de la V comenzó a dudar de su respuesta.

En ese momento, Nancy Duré le preguntó cómo había tomado las declaraciones de Celis cuando dijo que elegía estar sola, dando por hecho que el romance se había terminado. Y el joven se despachó diciendo: “Es que no veo Gran Hermano, estoy acá con mis hermanos y no veo la televisión directamente”. Sin embargo, la periodista lo puso en autos sobre el tema. “El otro día, Daniela en la gala de nominados dijo que había decidido estar sola y que la relación con vos no iba más. Que todo era una elección”, le informó.

“Bueno, la felicito. Cuando vuelva vamos a tomar un helado”, dijo entonces Medina con una media sonrisa dibujada en el rostro. “Thiago, yo creo que tu Instagram te está explotando de propuestas. No sé porqué tengo esa sensación. Mucho mensaje efímero”, apuntó De la V como para salir del momento tenso y gastarle una broma al entrevistado, que parecía dudar en sus respuestas.

