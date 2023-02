Alivio, complicidad y sonrisas: las primeras reacciones tras la salida de Alfa de Gran Hermano 2022

Las reacciones tras la salida de Alfa (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

“Jugadores, quien abandona la competencia hoy es... quien se va de la casa más famosa del mundo es ¡Alfa!”. El anuncio de Santiago del Moro, el silencio total de la casa. Todos aún intentando procesar lo que acababa de suceder. Mientras Romina, Julieta y Daniela se miraban sin emitir palabra, Marcos está sentado en uno de los extremos del sillón, La Tora con Nacho y Camila sin poder reaccionar, Alfa se dirigió a su habitación a buscar la valija callado, solo. ¿Los números finales? 52.83% de los votos para Walter y 47.17% para Romina

Al salir del cuarto, Camila lo esperaba en la puerta, y él la abrazó mientras le explicaba que “sos una contra seis ahora, cuidate mucho”, para luego continuar con un frío saludo para cada uno de los que seguían en competencia. Para el final de su estadía, los últimos segundos, tuvo un último pedido: “Sin canción, no quiero ninguna canción”, haciendo alusión al tema inventado ante la salida de cada participante, ese que reza que “te vamos a extrañar, hermanito querido”, con la música de la session de BZRP y Quevedo.

Después de más de una semana, Romina volvió a sonreír. “Gracias, gracias, gracias” repetía la exdiputada, acompañada de La Tora, mientras hacía corazoncitos a la cámara, y dirigiendo su mensaje a “todas las compañeras, compañeros, amigas, amigos, familia, todo”, para luego sentarse en el sillón con los demás jugadores que continúan en competencia para recoger las primeras impresiones tras la salida de una de las personalidades más fuertes de la casa.

“Se fue recaliente”, aseguró Nacho, mientras Julieta consideró que “se fue re mal, re mal”. Sin embargo, la que más se refirió al tema fue Lucila, quien admitió que no creía que él abandonaría el certamen. “Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros, y es lo que dije: ‘Loco, no subestimes así'”.

“No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo o ve, y ahí cuando subestimas a la gente y ven que te la creíste, la gente te sacó”, continuó la Tora, y se sumó Romina, quien comentó que el ahora expulsado se mostraba molesto de tener que armar la valija al quedar en placa porque sería “dejarla y desarmarla de vuelta”, mostrándose seguro de que no había chances de que el público decidiría su salida.

Recién allí, Camila volvió a tomar la palabra, luego de varios minutos de silencio y tras aceptar un mate comentó que “encima los dos juntos, era como un montón”, ante lo que Romina explicó que al verse ambos en placa tenía muchas dudas respecto de cómo se desarrollaría el final del juego, que finalmente decidió que ella continuara en competencia.

“Creo que debo quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo. No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero. Siempre hice todo como soy. Nunca me escondí detrás de un personaje, nunca me escondí detrás de nada. No estuve fuera de la casa, no tuve la posibilidad de ver cómo era el manejo del afuera. Y bueno, nada más que por eso. Más no puedo decir. Me di cuenta el día que Santi dijo: ‘Esto no es un retiro espiritual’, acá hay mucha gente que está utilizando a los demás nada más que por el beneficio de llegar a la final. Y a la final va a llegar uno solo, ya se lo dije a varios. Pero bueno, creo que siempre fui y me mostré tal cual como soy. Esa es mi manera de ser, mi actitud. Si quieren que me quede, me voy a quedar. Quiero que sepan que soy siempre el mismo. Nunca actué de una manera diferente. Y cuando algo me molesta o me duele, lo digo y lo expreso”, había dicho Alfa en el último mensaje al público antes de que se conocieran los resultados.

