La palabra de Estefi Berardi luego de la aparición de los supuestos chats con Fede Bal: “Él tiene que dar explicaciones, no yo”

Estefi Berardi se defiende: "No me hago cargo de lo que no es" (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“¡Ay! tenemos tanto para hablar”, dijo Carmen Barbieri apenas comenzó su programa Mañanisima este viernes. Y de inmediato, se permitió bromear sobre la situación mediática que atraviesa su hijo Fede Bal, quien se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo por infidelidades con distintas mujeres del espectáculo: aparecieron conversaciones y fotos hot Claudia Albertario, Estefi Berardi y la modelo paraguaya Anahí Sánchez.

Pampito, uno de sus panelitas -la otra es Estefi Berardi, quien quedó envuelta en el escándalo- hizo un chiste proponiendo el lanzamiento de una remera con la inscripción: “Yo no salí con Fede Bal”, haciendo referencia a la aparición de más mujeres con las que el actor habría engañado a Sofía Aldrey, quien lo descubrió a través de su Instagram: cuando encendió la computadora de la casa que compartían en Ingeniero Maschwitz se encontró con la red social abierta, entró a ver los mensajes privados y se enteró de todo. De inmediato, tomó su celular y comenzó a grabar cada una de las conversaciones que se fueron filtrando estos días.

Cuando la conductora presentó a Estefi, antes de que hablara del escándalo en que quedó envuelta, la panelista mostró su look -una remera negra, short y zapatos color naranja- y advirtió que su intención era “ponerle un poco de color al día”. De inmediato, fue consultada sobre la situación que se destapó en las últimas horas y aseguró que ella está “bien” y que entiende “el juego”: “Sé lo que puede pasar”.

Fede Bal y Sofía Aldrey estuvieron en pareja durante más de tres años

“Sofía actúa desde el dolor”, dijo la periodista en referencia a que la exnovia de Fede Bal. Además, se refirió a Yanina Latorre que fue quien hizo púbica la noticia. “El tema son las formas, se lo dije a ella en la cara. Yo tengo otras formas de hablar que son más suaves”, dijo.

“Tampoco violé a nadie ni robé un banco -agregó Berardi- Que cada uno haga lo que quiera. Yo ya dije que no son mis chats, mis abogados están trabajando en eso porque no me voy a hacer cargo de algo que no es”.

Por su parte, indicó que “también está cayendo gente que no tiene nada que ver, chicas que ya lo negaron”. “Entiendo que uno a veces actúa desde el dolor, nadie merece salir lastimado, pero me parece que es algo que tienen que arreglar entre ellos y que Sofía se la tiene que agarrar con él. Fede debe dar explicaciones, yo no tengo que explicar nada”.

Estefi Berardi le pidió perdón a Sofía Aldrey (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“¿Hoy vas cómoda a trabajar?”, le preguntó Pampito a Estefi, que también es panelista de LAM, en donde Yanina Latorre contó toda la información. “Me la banco la verdad. Me tocó a mí. Y bueno”, respondió y agregó: “Yo creo que todo en la vida vuelve. Y lo que el otro dice, o hace, le va a volver a uno mismo. Entonces, el otro queda mal. Yo, como sé quién soy, estoy tranquila y lo único que me pasa es que no paro de crecer”.

Por su parte, contó que sus abogados están trabajando en una medida cautelar para que no se la involucre más en este escándalo. “Cero explicaciones tengo que dar”, insistió e hizo una salvedad: le pidió disculpas públicamente a Sofía Aldrey por haber dicho que era “mala”. “Estuve mal. le pido perdón, no le quise decir que es mala porque no la conozco. Sí me parece que está actuando desde el dolor y que se la tiene que agarrar con Fede”, concluyó Estefi Berardi.

