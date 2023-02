Estefi Berardi y Sofía Aldrey discutieron por Fede Bal: “Cuando me engañaron fui a terapia, no rompí todo”

La fuerte pelea entre Estefi Berardi y Sofia Aldrey por Fede Bal (Video: LAM, América)

Luego de los chats que difundió Yanina Latorre en LAM (América) que involucran a Fede Bal con numerosas mujeres con las que le habría sido infiel a su novia Sofía Aldrey, el escándalo se acrecienta día tras día.

Todo comenzó el lunes pasado cuando Sofía rompió su relación con el actor una vez que descubrió que la había engañado con muchas chicas durante los 3 años que duró su noviazgo. Y luego, ella le envió los mensajes que encontró en la computadora del hijo de Carmen Barbieri a Yanina Latorre.

Desde ese día, se van sumando nuevas protagonistas a la novela, que comenzó también cuando Sofía descubrió una situación que le llamó la atención de su novio: por medio de una app en su celular advirtió que su novio encendía el lavarropas todas las madrugadas, alrededor de las 3 de la mañana. Él ponía a lavar las sábanas cuando había estado con otras mujeres.

Así las cosas, entre muchas apareció el nombre de Claudia Albertario. La actriz, desde Miami, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que se hace cargo de la relación con el actor. Si bien sostiene que son amigos, también admite que ella es una mujer libre y dueña de sus actos. “Lo conozco hace muchos años, todos lo saben. Somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal”, admitió. “Ambos estábamos solos emocionalmente. Lamentablemente se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, prosiguió.

La fuerte pelea entre Estefi Berardi y Sofía Aldrey por Fede Bal (Foto: LAM, América)

En tanto, se corrió el rumor de que otros de los chats involucrarían a Estefi Berardi. La panelista de LAM desmintió el hecho, argumentando que solo son amigos con Bal. La panelista de LAM y de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri, madre del involucrado en los hechos, aclaró que en realidad solo los une un sentimiento de amistad. Incluso fue más allá y publicó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que si se difundían los supuestos chats que podrían mencionarla, ella accionaría de manera legal a través de sus abogados.

Sin embargo, esa acción de Berardi fue el disparador para que Yanina Latorre comenzara a lanzar comentarios contra ella. “Actuás como una cagona, te atajás y quedás mal porque yo, que tengo los chats, nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir, Estefi. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar”, le dijo así sin vueltas.

Ante ello, la primera reacción de la joven fue explicar que “le voy a preguntar a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer en este caso porque mil veces circularon cosas truchas”, expresó y ahí Yanina le contestó. “Vos acá mostraste chats de colegas como Fernanda Iglesias, cuando ella te había pedido que no los leyeras. A mí me trataste de mentirosa muchas veces, me dijiste que era mentira la relación entre Zaira Nara con Pieres y mirá con quién está hoy de novia Zaira, siempre me desacreditaste, y ahora actúas como una cagona, te atajás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal porque yo ayer te veía sentada con tu cara de pánico y yo que soy la que tengo los chats nunca hubiera mostrado tu chat, pero dejá de mentir, porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho”, disparó.

El fuerte cruce entre Estefi Berardi y Yanina Latorre (Video: LAM, América)

Durante el jueves, Yanina Latorre volvió a desmentir a la panelista cuando contó en vivo la situación que vivió Sofía cuando descubrió las infidelidades de su novio. Al respecto, Estefi se defendió. “Yo entiendo el dolor de Sofía, no se merece estar viviendo esto pero no entiendo la obsesión de estar haciendo mierda públicamente al pibe si él ya está hecho mierda, ya está, ya se sabe que es infiel. Tenés que ser mala para hacer eso también. No me solidarizo con Fede, soy la primera en decir que es un horror lo que hace él y que tiene que hacer terapia, pero ella ¿por qué mete gente que no tiene nada que ver? Yo desmiento igual lo que dice Sofía. Lo tiene que arreglar con Fede, ¿por qué se mete conmigo si yo no la conozco?. Ya está, lo logró, el chabón ya está hecho bolsa. Cuando me pasó una situación parecida de descubrir a un novio que me engañó, no le rompí todo, fui a terapia”, lanzó sin filtro.

Entonces, Ángel De Brito antes de cerrar el programa leyó al aire un mensaje que Sofía le había enviado hacía instantes a Yanina. “Él es un manipulador que da vuelta todo, estoy muy triste, como lo hizo con Sol durante 4 años. ¿Por qué voy a mentir yo? ¿Qué gano con esto?, odio estar expuesta y pasar por esta situación. No tengo nada contra Estefi, son tantas y son un montón pero ella es la más reciente. Acá se terminó para mí, está todo dicho, no es solo un problema de cuernos, es un tipo patológico, quiero que se sepa cómo es él”, finalizó.

