Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi por los chats de Fede Bal: “Quedás como una mentirosa”

Después que se conociera la separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey por reiteradas infidelidades por parte del actor, en la noche del martes, Yanina Latorre difundió por LAM (América) chats que comprometerían a Bal con distintas mujeres. La panelista fue mucho más allá y dio por segura la ruptura entre la pareja. “Se separaron hoy a la tarde. Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto”, puntualizó la mujer de Diego Latorre.

“Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, contó Yanina.

Así, salieron a la luz conversaciones del actor que lo involucrarían con algunas famosas como Claudia Albertario, quien en la tarde del miércoles aceptó el vínculo. Pero también, durante el ciclo Intrusos, la periodista Marcela Tauro dio a entender que entre los chats privados también habría algunos comprometedores con Estefi Berardi.

Por ese motivo, la panelista publicó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que si se difundían los supuestos chats que podrían mencionarla, ella accionaría de manera legal a través de sus abogados.

“Me llegó la información de la existencia de supuestos chats donde se me involucra de modo irresponsable con terceras personas cuando los mismos jamás han sido confeccionados por mi persona. La difusión de supuestas e inexistentes charlas que se me adjudican por correo privado y chats privados resultan ilegales. En consecuencia de conformidad a la ley 25326, disposiciones del Código Penal de la Nación y art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación hago saber que la difusión de los mismos, reitero falsos y adjudicados a mi persona de modo irresponsable y con el solo fin de ocasionarme un daño en menoscabo de mi dignidad personal motivarán el inicio de las acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan a cargo de Fernando Burlando y Martín Leguizamón, quienes ya cuentan con el instrucciones para ellos”.

En ese contexto, al aire de LAM, Ángel De Brito le dio la oportunidad a Estefi de aclarar la situación. “A mí me llegó la información que Marcela Tauro dijo que salí con Fede Bal. Pero Fede es amigo hace un montón, lo que pasa es que nos vieron en Carlos Paz juntos. Tenemos amigos en común y ahí empezamos a coincidir a veces. Después, fuimos a un evento juntos el domingo pasado y me van a seguir viendo con Fede porque nos contrata la misma agencia”, comenzó diciendo la panelista.

Y enseguida aclaró: “Nunca me tiró los perros, lo conozco hace un montón, hemos charlado un montón”. En tanto, Yanina le retrucó: “Vos con esto te autoincriminaste, porque amenazás con supuestos chats y si son supuestos, ¿a quién vas a demandar?”, le preguntó punzante. Y continuó: “El que nada hace, nada teme, si vos desde tu casa amenazás con un juicio a Marcela Tauro o a quien diga que habría supuestos chats entre vos y Fede Bal, te autoincriminás porque la que tengo los chats soy yo y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Porque soy buena compañera y tengo códigos, yo no vendo a mis compañeras. Y mis chats no son truchos ni supuestos, ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara”.

Ante los argumentos de su compañera, Estefi aclaró que el gesto en su cara se debió a que le dolían mucho los brackets que se acababa de poner en la boca y en segundo lugar porque le incomodaba el tema que no sabía que se iba a tocar. “Me pareció incómodo por Carmen pero también por Fede”, reconoció.

Pero Yanina volvió a arremeter. “Actuás como una cagona, te atajás y quedás mal porque yo, que tengo los chats, nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir, Estefi. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar”, le dijo.

Entonces la panelista de Carmen Barbieri intentó justificarse. “Le voy a preguntar a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer en este caso porque mil veces circularon cosas truchas”, expresó y ahí Yanina le contestó. “Vos acá mostraste chats de colegas como Fernanda Iglesias, cuando ella te había pedido que no los leyeras. A mí me trataste de mentirosa muchas veces, me dijiste que era mentira la relación entre Zaira Nara con Pieres y mirá con quién está hoy de novia Zaira, siempre me desacreditaste, y ahora actúas como una cagona, te atajás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal porque yo ayer te veía sentada con tu cara de pánico y yo que soy la que tengo los chats nunca hubiera mostrado tu chat, pero dejá de mentir, porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho”, disparó.

Ante estas acusaciones, Berardi le pidió disculpas. “Yo me equivoqué muchas veces y también he pedido perdón, te reconozco que lo que dije de Cami Homs y Tini estaba equivocada y vos tenías razón, pero no es algo personal con vos”, reconoció. Sin embargo, Yanina insistió: “Sentada ahí, quedás como una pobre mentirosa”. Ángel de Brito pidió un corte y al regreso, con los ánimos más tranquilos, se permitieron bromear del tema durante el pase con Belén Ludueña y Luis Ventura de Invasores de la TV.

