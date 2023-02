El video del tenso cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en un corte de LAM tras discutir al aire

El cruce de Yanina Latorre y Estefi Berardi

Todo comenzó la noche del martes en LAM cuando Yanina Latorre difundió chats que comprometerían a Fede Bal con distintas mujeres luego de que se conociera la separación entre el actor y Sofía Aldrey por reiteradas infidelidades por parte del actor. “Mucha falta de respeto”, puntualizó la mujer de Diego Latorre respecto de la situación que envuelve a la ahora ex pareja.

En ese instante, Yanina detalló que “ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios de 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”.

Así, de a poco, comenzaron a nombrarse al aire las mujeres con las que habría estado el actor en momentos en que aún estaba con su pareja, a quien en su momento le prometiera casamiento. Una de las primeras famosas a las que se nombró fue a Claudia Albertario, quien luego de ser citada reconoció que tiene un vínculo con él. Sin embargo, todo continuó la tarde del miércoles, cuando en Intrusos, Marcela Tauro aseguró que entre esos chats se encontraba el de “una colega nuestra”, para uego confirmar que se trataba de Estefi Berardi.

El fuerte cruce entre Estefi Berardi y Yanina Latorre

La panelista de LAM y de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri, madre del involucrado en los hechos, aclaró que en realidad solo los une un sentimiento de amistad. Incluso fue más allá y publicó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que si se difundían los supuestos chats que podrían mencionarla, ella accionaría de manera legal a través de sus abogados.

Sin embargo, esa acción de Berardi fue el disparador para que Yanina Latorre comenzara a lanzar comentarios contra ella. “Actuás como una cagona, te atajás y quedás mal porque yo, que tengo los chats, nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir, Estefi. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar”, le dijo así sin vueltas.

Ante ello, la primera reacción de la joven fue explicar que “ke voy a preguntar a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer en este caso porque mil veces circularon cosas truchas”, expresó y ahí Yanina le contestó. “Vos acá mostraste chats de colegas como Fernanda Iglesias, cuando ella te había pedido que no los leyeras. A mí me trataste de mentirosa muchas veces, me dijiste que era mentira la relación entre Zaira Nara con Pieres y mirá con quién está hoy de novia Zaira, siempre me desacreditaste, y ahora actúas como una cagona, te atajás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal porque yo ayer te veía sentada con tu cara de pánico y yo que soy la que tengo los chats nunca hubiera mostrado tu chat, pero dejá de mentir, porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho”, disparó.

Carmen Barbieri habló de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Ante estas acusaciones, Berardi le pidió disculpas. “Yo me equivoqué muchas veces y también he pedido perdón, te reconozco que lo que dije de Cami Homs y Tini estaba equivocada y vos tenías razón, pero no es algo personal con vos”, reconoció. Sin embargo, Yanina insistió: “Sentada ahí, quedás como una pobre mentirosa”. De inmediato, luego del tenso cruce que dejó a los demás integrantes en silencio, el conductor del ciclo solo atinó a levantar la voz y afirmar: “Yo lo único que te digo es... digo una cosa, digo una cosa y ya seguimos... corte, ya venimos”.

El momento de tensión seguía, las cámaras se apagaron al aire, pero no para grabar todo lo que allí continuaba ocurriendo. La primera en levantarse de su lugar fue Yanina Latorre, y de inmediato, Berardi también se levantó de su asiento. Fueron en total 12 minutos de tanda publicitaria, ante lo cual, al regreso, Ángel de Brito sólo se limitó a saludar a Luis Ventura y a María Belén Ludueña, conductores del programa que les sigue.

“En el corte fuimos a hacer pis, hace mucho que estábamos en el aire”, aclaró De Brito, para después aparecer la imagen en que se puede ver la imagen de los pasillos del canal, cuando Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzan sin dirigirse la palabra e incluso sin mirarse a la cara, manteniendo cada una su postura.

En tanto que Ventura siguió vociferando con la intención de conseguir todas las imágenes de las cámaras durante ese corte. Consultada Latorre sino eso fue parte de un acting, aclaró que “yo no soy actriz, yo voy con la verdad”.

