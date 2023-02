Gran Hermano 2022: incómodo cara a cara entre La Tora y Julieta luego de la gala de nominación

Gran Hermano 2022: tenso cara a cara entre La Tora y Julieta luego de la gala de nominación

Camila, Lucila (La Tora), Walter (Alfa) y Romina son los últimos nominados de Gran Hermano. Y esta noche, Julieta deberá salvar a uno de ellos para que los otros tres vayan a la placa final en la que el próximo domingo el público decidirá quién abandona la casa más famosa del país.

La revelación de Nacho en Gran Hermano 2022 que despertó una fuerte crítica de La Tora: “Por eso tenés olor” El participante confesó que desde octubre del año pasado, cuando ingresó a la casa, no realiza una habitual práctica de limpieza en una prenda VER NOTA

Así las cosas, luego de que Santiago del Moro anunciara a los nominados, los participantes se quedaron hasta altas horas de la madrugada analizando la nueva placa y debatiendo sobre quién pensó que votó a cada uno. Una de las charlas se dio una de las habitaciones en las que estaban La Tora, Nacho, Daniela y Julieta, aunque no participó de la conversación en un principio y estaba más alejada, mirándose al espejo.

Daniela le pidió a La Tora que cerrara la puerta para poder conversar sin que nadie de afuera las escuche, y le preguntó si tenía en claro quiénes la habían votado para que haya quedado nominada. “Camila, Alfa, capaz el Primo (Marcos)...”, enumeró quien dentro del certamen formó pareja con Nacho. “Julieta, capaz que con unito...”, agregó mirando a su compañera, quien no estaba prestando atención a la charla pero que de inmediato los ojos de todos, excepto los de Daniela, quien le dio la espalda, se posaron sobre ella.

Gran Hermano 2022: con el 55,21 % de los votos Ariel fue el nuevo eliminado del reality El público salvó en primer lugar a Marcos y luego a Nacho, por lo que el parrillero había quedado en un mano a mano con Julieta VER NOTA

“¿De qué hablan?”, se hizo la desentendida Julieta, quien intentó evadir la respuesta para evitar admitir que, efectivamente, había nominado a La Tora: le dio 2 puntos a ella y 1 a Alfa. “A mí. Igual, no pasa nada”, le respondió Lucila explicándole que quería saber si ella la había votado, y tratando de bajar la tensión que se había generado a partir de ese comentario.

De inmediato, la actriz dejó en claro su postura y aprovechó la oportunidad para hacer una advertencia sobre su accionar de ahora en adelante. “No, yo no voy a decir más mis votos. Ni a Dani, ni a Romi, ni a nadie. No digo más”, aseguró.

Gran Hermano 2022: el reproche de Alfa a Julieta por “llevar y traer” información El sexagenario sigue protagonizando muchas de las tensiones y los duelos verbales de la casa. Esta vez discutió con la bailarina VER NOTA

“Está bien. Igual, no me enoja”, respondió La Tora. “No, obvio. Yo a partir de ahora no le voy a decir a nadie más mis votos”, ratificó Poggio. “Bien”, respondió de manera escueta La Tora. Y Daniela, todavía sin mirar a su compañera, consideró: “Bien, está jugando, está bárbaro”. Nacho, por su parte, permaneció callado escuchando atento y analizando la situación.

Luego, buscando descomprimir el episodio incómodo, Daniela cambió de tema y le preguntó a La Tora qué le había preguntado Gran Hermano adentro del confesionario y si había tenido que dar alguna explicación sobre a quién direccionó sus votos. Y contó lo que le dijo a ella. Ahí sí incluyó a Julieta en la charla, pero la actriz tampoco expresó demasiado interés, pese a que tienen buena relación dentro de la casa. Más tarde, explicó que como esta noche deberá salvar a un compañero de placa, evita hablar del tema para que no sea sancionada por dejar explícito el nombre de quien finalmente no quedará nominado gracias a ella.

Luego, ingresaron a la habitación Camila, Romina y Alfa y los que habían llegado primero decidieron irse junto a la exdiputada, y quedaron solos Camila y Alfa, quienes se mantienen separados del grupo más grande de la casa, ya que tuvieron distintos cruces entre ellos. Sin dudas, el último y más grande fue el de Walter y Romina, quienes tenían un excelente vínculo hasta que protagonizaron una fuerte pelea de la cual ella sostuvo que no había vuelta atrás.

Seguir leyendo: