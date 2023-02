Gran Hermano 2022: Camila y Daniela encontraron un desecho íntimo que les provocó asco

Gran Hermano 2022: Camila y Daniela encontraron un desecho íntimo en la habitación de los varones que les provocó asco

Entre los puntos más álgidos de la convivencia que transitan los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) desde que ingresaron a la casa, la higiene es claramente uno de ellos. Y aunque las tareas domésticas están bastante repartidas, en las últimas semanas fueron las mujeres quienes se encargaron de limpiar las habitaciones.

Fue en esta tarea en la que Daniela Celis y Camila Lattanzio se encontraron con un desecho desagradable mientras limpiaban el cuarto en el que duermen los varones. Es que detrás de la cama que ocupaba Alexis El Conejo Quiroga divisaron varias colillas de cigarrillo pero también el descarte de una relación íntima.

Y de pronto, las dos gritaron a coro. “¡No! ¡Mirá esto, boluda!”, expresó Camila mientras se alejaba espantada de la escena. “¡Aaaaah! “Estaba abierto! ¡Qué asco, boluda!”, agregó. Se trataba, ni más ni menos, que de un preservativo usado. “Que asco, qué asco”, repetía Daniela.

“Chicos, cuando tengan relaciones agarren un papel higiénico y envuelvan las cosas. No sean cochinos”, agregó la participante conocida como Pestañela, mientras Camila seguía horrorizada y se valió de una escoba y una pala para levantar la basura. “¡Mirá, boluda, esta mugre! Es un asco, boluda. Ay, qué acabo de tocar”, decía.

Camila barrió el preservativo usado que encontró cuando estaba limpiando la habitación de los varones en Gran Hermano 2022

En los últimos días se dieron otros episodios en una línea similar y con respecto a la higiene personal de los participantes. Uno de ellos fue cuando Nacho Castañares le confesó a Lucila La Tora Villar y Walter Alfa Santiago que no lava sus medias desde octubre, poco después de haber ingresado a la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras los tres estaban acomodando ropa y seleccionando lo que había que limpiar. Hasta que de repente La Tora toma una prenda y le reprocha a su pareja dentro de la casa: “No, no podés. Nacho no podés tener medias así”.

De inmediato, el participante buscó excusarse: “Y, boluda, desde que llegué no las lavo”. “Sos un hijo de puta, boludo”, respondió Lucila. Y Alfa se acercó y se sumó al reclamo: “No, sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar eso con mi cosas”, le dijo el participante más grande de la casa. Marcos también estaba presente en la habitación, pero no emitió comentario al respecto, se quedó acostado en la cama mirando la situación.

“No, no puedo creer. ¿En serio me estás hablando?”, siguió La Tora, anonada ante la revelación que había hecho Nacho, y quien reforzó su idea: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”.

La revelación de Nacho en Gran Hermano 2022 que generó una despertó de La Tora: "Por eso siempre tenés olor"

“¿Y qué? Por eso nunca mas lavaste?”; “Y, obvio”, fue el ida y vuelta entre quienes mantienen una relación dentro del certamen. “Por eso siempre tenés…”, deslizó La Tora y se corrigió antes de terminar la frase: “(por eso) dice Daniela que siempre tenés olor a pata”, sentenció la participante.

Luego, Alfa señaló todas las prendas de su compañero y sugirió que las lavaran en el momento. Y La Tora fue por más: tomó una media, se la llevó a la nariz e hizo gestos de asquerosidad. “¡Nacho…!”, reclamó dejando entrever que no olía bien.

Un día más tarde, fue Nacho quien le reprochó a otra compañera un aspecto de su higiene personal. Y fue contra Julieta Poggio. La situación se dio en el sector del antebaño, cuando Julieta, Daniela y Camila se encontraban frente al espejo para peinar a la joven bailarina. Más atrás estaba parado Nacho y sentado en un sillón, al costado, Ariel.

La indignación de Nacho con Julieta de Gran Hermano 2022: "No podés ser tan sucia"

En ese momento, Julieta dijo que se iba a maquillar y Camila le preguntó si antes no quería bañarse. “No, no, así estoy bien”, respondió la participante. Sus compañeros, en vista de que según ellos hacía ya varios días que no pasaba por la ducha, le insistieron. “Pero un bañito así, rápido”, le pidió la joven de Ituzaingó. “Pero no, me bañé anoche y no hice nada hoy”, se justificó Disney. Y entonces Nacho explotó: “¡Pero no podés ser tan sucia!”. La hermanita aclaró que le hace mal al pelo si se lo lava todos los días. “¡Al pelo sí, pero al cuerpo no!”, exclamó Nacho enojadísimo.

En ese contexto, se generó una pelea entre ellos que la llevó a Julieta a meterlo a Ariel en la conversación. “Pero decime Ariel, vos me viste que me bañé ayer a la noche y hoy no hice nada”. A lo que el parrillero acotó: “Pero ayer después de la pileta, ¿hubo duchazo o solo pileta?”. Sin embargo, Nacho continuó con su acusación hasta que la joven le retrucó: “Bueno ¿y vos que te metiste adentro de la pileta y después no te bañaste?”. Así continuaron discutiendo acerca de las duchas personales mientras Julieta se maquillaba frente al espejo.

