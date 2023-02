Gran Hermano 2022: Camila volvió a hostigar Marcos y las redes no la perdonaron

Camila le pegó una palmada en la cola a Marcos en Gran Hermano 2022 y las redes estallaron (Foto: Twitter)

Camila Latanzzio intenta por todos los medios llamar la atención de Marcos Ginocchio. La casa de Gran Hermano 2022 quedó semivacía con solo 8 participantes en juego. El ciclo de Telefe tiene todos los condimentos para mantener arriba la atención de sus seguidores y del público, que noche tras noche y por Pluto TV siguen atentamente lo que sucede adentro del reality.

Gran Hermano 2022: el grito del exterior que desestabilizó a Julieta y la enfrentó con Marcos En la tarde del sábado ocurrió un hecho que hizo que la participante creadora del hashtag buenas vibras se enoje con el salteño VER NOTA

Una de las hermanitas que genera mucho rechazo por su comportamiento es Camila. Es conocida su inclinación por el salteño, de hecho ella se lo hace notar cada vez que puede y también se lo ha comentado al resto de las chicas del certamen.

De ese modo, Julieta Poggio y Daniela Celis la alientan a que siga al lado de Marcos, incitándola a que en algún momento pueda pasar algo entre ellos. Lo cierto es que el jugador más introvertido de la casa siempre mantuvo un perfil muy bajo y al comienzo del certamen se lo veía muy cerca de Julieta. Aunque ella ya había aclarado que tenía novio afuera y que le iba a ser fiel todo el tiempo que durara el aislamiento.

La particular “venganza” de Marcos hacia Camila que desató todo tipo de comentarios en Gran Hermano 2022 Luego de vivir algunas situaciones incómodas con su compañera, el salteño le hizo una broma en medio de la prueba semanal por el presupuesto VER NOTA

Así, el shipeo entre ambos que habían hecho las redes sociales quedó en la nada y los hermanitos se hicieron amigos. SIn embargo, desde que entró Camila al juego a través del repechaje muchos vínculos cambiaron entre todos. Por ejemplo, Walter Alfa Santiago, que estaba muy cerca de Romina Uhrig, dejó de estar con la exdiputada para pasar todo el día al lado de la joven de Ituzaingó.

Tanto fue así, que Gran Hermano los llamó por separado al confesionario para preguntarles qué pasaba entre ellos, debido especialmente a la gran diferencia de edad. Él tiene 61 años y ella 21.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, debutó como modelo La joven, quien también se había anotado en el reality y no quedó seleccionada, potencia su carrera de influencer VER NOTA

Desde ese día, Camila intentó separarse un poco de Alfa, pero el jugador sexagenario la sigue buscando y hasta se pone celoso de Marcos cada vez que advierte que ella está con él.

En ese contexto, la joven solo tiene ojos para el chico de Salta. Desde que se levanta hasta que se acuesta prueba acercársele por medio de situaciones que para ella resultan graciosas, pero que a la vista de los demás no lo son. Y en particular, los usuarios de las redes sociales y el público estallaron de enojo.

Camila y Marcos en la casa de Gran Hermano

Así fue el caso en el que el participante estaba descansando sobre un inflable adentro de la pileta y Camila lo tomó por un extremo para intentar subirse a su lado. Marcos, con un gesto de cansancio, le apartó la mano y no le permitió subirse. A su lado, Alfa puso una cara de repudio contra el jugador. En otra ocasión, adentro del sauna, estaban ellos dos y Maxi sentados cuando Camila le tocó la espalda para tratar de explotarle un granito, según dijo. Pero Marcos con toda la paciencia del mundo solo le dijo: “No, no, Cami, no”. Ante la insistencia de la joven, fue el cordobés quien saltó en defensa de su compañero. “¡Te está diciendo que no, ¿no entendés?!”, le retrucó.

Durante este miércoles, se viralizó un video por Twitter en el que Marcos iba caminando por el pasillo de la casa hacia las habitaciones y Camila corrió hasta ponerse a su lado y le dio una palmada en la cola. Tal fue la sorpresa del participante, que se dio vuelta y le dijo “Noooo”, pero ella siguió saltando y haciéndose la graciosa.

Camila sigue molestando a Marcos en la casa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Desde ese momento las redes estallaron en señal de repudio con mensajes contundentes. “Camila le da una nalgada a Marcos sin contexto alguno. Esto ya dejó de ser gracioso, me preocupa, en serio”, “Alguien que piense en Marcos”, “Pero si Marcos le toca la cola a Camila, salen todos a matarlo”, “Qué lindo sería que hoy Marcos entre al confesionario y diga ‘2 para Camila’”, “Esta mina está cada vez más desubicada. Lo peor es que lo romantizan, pero si fuera al revés a Marcos ya lo tendrían armando su valija por ser un acosador”, fueron algunos de los comentarios.

Seguir leyendo: