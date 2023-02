Qué dijo Carmen Barbieri de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Carmen Barbieri habló de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

“Yo sabía todo, chicos”, aseguró Carmen Barbieri este miércoles por la mañana, horas después de que se hiciera pública la separación de su hijo Fede Bal con Sofía Aldrey, después de tres años de pareja. La información la dio Yanina Latorre el miércoles en LAM y aseguró que el principal motivo fueron las reiteradas infidelidades que descubrió la joven sobre el actor, quien la habría engañado con bailarinas y también con Claudia Albertario, quien hasta el momento no se expresó al respecto. Por caso, en junio del año pasado comenzaron rumores de crisis con su marido y padre de sus dos hijos, Jerónimo Valdivia, pero ella se encargó de desmentir desde Miami -en donde vive hace años-, aunque luego ninguno de los dos volvió a postear fotos juntos, como pareja. A partir de allí, se especula que no están más juntos.

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey: el insólito detalle que dejó al descubierto la infidelidad Luego de casi tres años en pareja con algunas idas y vueltas, el noviazgo del hijo de Carmen Barbieri y la joven marplatense habría llegado a su fin VER NOTA

La conductora habló en su programa de Ciudad Magazine y reveló que desde hace dos semanas estaba en conocimiento de una posible crisis entre su hijo y su nuera pero que eligió no preguntar los detalles en su momento, sino que optó por escuchar lo que salió en los medios en las últimas horas. “La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”, aseguró en diálogo con los panelistas de su ciclo, Estefi Berardi y Pampito.

De inmediato, dijo que en su momento -dos semanas atrás- sospechó del distanciamiento porque fue a visitar a Fede a Villa Carlos Paz -que está encabezando Kinky Boots- y Sofía no estaba allí: se había ido a la casa que compartían en Ingeniero Maschwitz. “Después iba a volver y no volvió. Y después, no sé...”, esbozó la conductora y dejó que sus panelistas reprodujeran la información que había dado Yanina Latorre sobre las infidelidades de Bal.

Fede Bal y Sofía Aldrey estaban en pareja desde el verano 2020. Tuvieron una crisis en marzo 2021 y luego de unos meses volvieron a apostar a su relación

“Es grave también para la gente que sale lastimada porque creo que al terminar así y, por ahí, no poner las cosas sobre la mesa en el momento que hay que ponerlas...”, consideró Estefi sin poder terminar la frase porque fue interrumpida por Carmen Barbieri. “¿Qué sabes vos si no pudieron las cosas sobre la mesa en el momento y no salió antes? Cuando uno se separa siempre hay enojo, ira. Siempre. ¿Qué sabes vos si hablaron o no hablaron antes? Yo no sé”, arremetió la conductora aclarando que no estaba enojada, sino que no quería hablar de más y que quienes debían hacerlo eran los protagonistas de esta historia.

De inmediato, Berardi reveló que la última vez que habló con Fede Bal, le contó que no estaba bien con Sofía Aldrey, “que no se sentía feliz en la relación” y que “tenía una decisión tomada” con respecto a la separación. Sin embargo, al menos hasta enero -cuando el actor brindó una entrevista a este medio-, aseguró que seguía en pareja y felizmente enamorado.

“Es una relación de muchos años. Creo que no va a hablar”, consideró Carmen sobre su hijo. “Habría que preguntarle a él si quiere hablar. Y a ella, si mandó los mails y los chats es porque ella quiere hablar. Que hable. Que hablen ellos que son los protagonistas”, agregó dejando entrever que había sido Aldrey quien le había acercado a Yanina Latorre todas las pruebas y los mensajes entre Bal y Albertario.

“¿Qué queres que diga? -continuó Barbieri- Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro”.

No es la primera vez que se separan Fede Bal y Sofía Aldrey. En marzo 2021, después de poco más de un año en pareja, tuvieron una fuerte crisis derivada en otra infidelidad por parte del actor. Yanina Latorre reveló ahora que en su momento la joven lo descubrió a través de la aplicación del lavarropas que tiene wifi: así notó que él lavaba las sábanas a las 3am cuando ella no estaba, y luego de que otra mujer abandonara su casa.

Meses después, Sofía lo perdonó y decidieron darle una segunda oportunidad a la relación que había pasado por varias adversidades: lo acompañó durante el tiempo que el actor transitó un cáncer de colon. “Tenemos una conexión tremenda, nos amamos y nos vamos a amar toda la vida”, dijo él en agosto de ese mismo año luego de confirmar su reconciliación. Y su vínculo siguió hasta las últimas semanas cuando ella volvió a notar que él la había engañado.

Seguir leyendo: