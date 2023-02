Los contundentes mensajes de la China Suárez y Lali Espósito por la condena a la mamá de Lucio Dupuy y su pareja

La China Suárez y Lali Espósito

Este jueves 2 de febrero se dio a conocer el fallo por el juicio del crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado.

El próximo 13 de febrero se conocerá la pena que recibirán las condenadas. Sin embargo, los delitos y agravantes que les imputaron indican que recibirán prisión perpetua. En medio de este contexto, las redes sociales se llenaron de comentarios y opiniones sobre este crimen que generó una enorme consternación, como fue el caso Eugenia Suárez y Lali Espósito.

La China eligió expresar sus pensamientos a través de un desgarrador posteo en su cuenta oficial de Instagram. Con una foto del pequeño, la actriz y cantante escribió: “Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’)”.

“El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer”, se lamentó la mamá de tres hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (de su relación con Benjamín Vicuña).

Además, la novia del cantante Rusherking aprovechó para criticar con dureza a Clara Pérez Ballester, la jueza que le firmó la tenencia de Lucio a la madre y su novia que fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Una jueza (otra mierda) decidió que esa ‘mujer’ estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas”, explicó la influencer.

Luego, Suárez pidió que los niños sean cuidados como corresponde para que no vuelva a haber otro crimen similar al de Lucio: “No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas. Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse”.

Por último, la modelo manifestó: “Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal. A veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz”.

En tanto, Lali se manifestó en Twitter: “Justicia para Lucio. Que se pudran en la cárcel quienes le hicieron esto, y ojalá que su papá sienta que existe ALGO de justicia. ¡Perpetua!”, escribió la intérprete de “Disciplina”. Anteriormente, la cantante había realizado un pedido similar por el caso de Fernando Báez Sosa: “Justicia para el alma de Fernando, y para suplir aunque sea un poco, el dolor de su familia”.

