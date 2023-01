Los famosos pidieron justicia por Lucio Dupuy: en febrero se conocerá el fallo

Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su madre y su novia al que llora todo un país

“Era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo”, eligió decir la progenitora de Lucio Dupuy como sus últimas palabras. Mientras culminaba el juicio contra Magdalena Espósito y su novia, Abigaíl Páez, ambas imputadas decidieron hablar y solo aportaron más indignación a la bronca y el dolor generalizado por los tormentos a los que sometieron al menor causándole la muerte.

En todo momento intentó aclarar que su hijo era “un chico feliz” y que tenían “una vida normal”. En ningún momento esbozó algún tipo de explicación de por qué Lucio tenía heridas de larga data compatibles con una larga tortura según la autopsia del caso: su cuerpito estaba mordido, lo habían quemado con cigarrillos, lo habían golpeado y lo abusaron sexualmente. También estuvo ausente cualquier clase de arrepentimiento.

“Le pegué unas pataditas en la cola”, dijo por su parte la madrastra de Lucio sobre los momentos antes de la muerte. Según ella, aquel 26 de noviembre del 2021 llevó a su novia al trabajo y fue a cuidar al nene de cinco años. Dijo que estaba sola con Lucio y confesó que lo golpeó “porque se mandó un moco”. “Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, digo Páez. Horas después de esa escena, Lucio Dupuy moría en un hospital de Santa Rosa.

“Era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo”, eligió decir Magdalena Espósito Valenti, la progenitora de Lucio Dupuy como sus últimas palabras

El 22 de diciembre, tras 18 audiencias, concluyó el juicio ocurrido en el Tribunal de Santa Rosa. El jueves 2 de febrero la jueza Alejandra Ongaro y sus vocales Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora decidirán el veredicto para las dos mujeres acusadas. Ese día se realizará una movilización a tribunales en las horas previas, donde asistirá la familia paterna de Lucio. “Queremos estar ahí para verles las caras cuando las condenen”, le dijeron a Infobae Silvia y Ramón, los abuelos del nene.

Como sucede con el asesinato de Fernando Baez Sosa y tantos otros a lo largo de la historia, este es uno de los casos que más interpelaron a la sociedad argentina. Los famosos se hicieron eco de los resultados de la autopsia y los testimonios de las dos mujeres, y se volcaron a las redes sociales para dejar sentada su indignación como así también, visibilizar el caso para que no quede impune y que ambas reciban la pena máxima, prisión perpetua.

Así personajes del ambiente artístico y de las leyes, Nacha Guevara, Solita Silveyra, Dalma Maradona, Silvina Escudero, Barbie Vélez Fernando Burlando, entre otros, pidieron justicia.

Magdalena Espósito Valenti está imputada por homicidio triplemente calificado por el vínculo -es la progenitora del pequeño-, por el ensañamiento y la alevosía; a esto se suma el abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, y triplemente agravado por ser la guardadora del niño, porque fue cometido por dos personas que además convivían con la víctima menor de edad al momento de los hechos. Abigail Páez enfrenta los mismos cargos, pero sin el agravante del vínculo.

“Escribo y borro mil veces porque no encuentro las palabras para explicar lo que siento. Que tengas la paz que no pudiste tener en la tierra por la culpa de tu mamá”, escribió Dalma Maradona. “Lucio pequeño, ya estarás a salvo si es que existe el cielo. A las asesinas que Dios las perdone, porque yo no puedo”, sumó Nacha Guevara. Por su parte, Soledad Silveyra fue categórica: “Ayer, el presidente habló con los abuelos de Lucio y prometió convocar una sesión extraordinaria para que en el Senado, de una vez por todas, se vote la Ley Lucio. Justicia por Lucio y no olvidemos a la jueza, quien lo entregó a sus asesinas”.

