Las vacaciones de Delfina Gerez Bosco en Mar del Plata, en medio de la polémica con su ex marido y Martín Coggi

Uno de los escándalos de comienzo de año fue, sin dudas, el que protagonizó la modelo y conductora Delfina Gerez Bosco apenas ingresada al reality El Hotel de los Famosos 2. Es que aún no se habían emitido las imágenes al aire cuando se filtró el dato de que ella había comenzado una relación con Martín Tony Coggi, hijo del campeón mundial de boxeo, pese a que según su marido ellos aún estaban juntos y solamente transitando un mal como cualquier pareja.

“Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, dijo Fernando Beni, su marido desde 2017 y padre de Gennaro, su hijo que nació al año siguiente, en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Sin embargo, la modelo y conductora habló con Teleshow y dio otra versión. “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entré separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”.

En estos momentos, Delfina se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Mar del Plata y en charla con Intrusos aclaró el motivo del viaje. “Vinimos todos en grupo, en plan de amigos. Con Martín somos amigos, es un quilombo todo lo que se dijo, nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no siempre se dice todo. Entré separada y sigo separada, y obviamente que estoy bien más allá de todas las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para otro. Yo pude hablar con mi ex, nosotros tenemos un hijito. Cuando me surgió la propuesta del Hotel, la acepté con muchas ganas porque también sentí que era como un renacer en lo laboral, no esperaba que pase todo esto”, señaló.

Desde el piso de Intrusos, Nancy Duré reveló algunos datos más acerca de la intimidad de la pareja. “Ellos ya estaban separados un mes y medio antes de que ella entrara al reality, él había dejado el departamento de Caballito donde vivían juntos y se había ido a vivir, temporariamente, a la casa de su amiga Carolina, que además es la madrina de su hijo. Y ahí es donde empiezan los rumores de infidelidad de parte de él. La cuñada no lo sabía porque no lo habían informado a la familia, así que ya estaban separados y Delfina también lo ha mencionado adentro del certamen”.

Así las cosas, en la última emisión del reality, se pudieron ver finalmente al aire las imágenes en las que comienza su romance. Tras una fuerte discusión de Fernando Carrillo con algunos de los integrantes del reality, Coggi se encontraba completamente molesto y pidió estar solo para reflexionar en soledad. Allí es cuando Delfina se acerque y sin dudarlo le pregunta: “¿Querés que me vaya o querés que me quede? ¿Estás bien? ¿Sí, seguro?”, y comenzó a abrazarlo para tratar de que baje la intensidad de su enojo. “No quiero que te pongas mal por eso”, continuó ella, “Sos lo más, sos querible, sos hermoso”, le comentó al oído al momento de volver a abrazarlo. “Yo no sé si te hago bien o mal, pero te quiero cuidar, no seas boludo”, le dijo la modelo sin soltarlo mientras se encontraban solos, a oscuras en el medio del campo.

Durante la moche, otro juego sucedió en el hotel, y fue el clásico de verdad-consecuencia con una botella. Así las cosas, quedaron otra vez cara a cara Coggi y Gerez Bosco, quienes debían bailar un lento y finalizarlo con un beso, una propuesta a la que ninguno de los dos se negó y mostraron su mejor versión. Para el final, al momento de acostarse, Fede Barón intentó entrar al baño y aseguró que escuchaba ruidos de más de una persona. Al salir, la sorpresa: eran Tony y Delfina. Si bien ninguno dio explicaciones, ambos bromearon y ella solo aclaró que “estábamos de pijamada, nos estábamos lavando los dientes y comentando lo ocurrido, nada más”.

Mientras tanto, en la actualidad, tanto Delfina, como Tony, junto con Emiliano Rella y Fede Barón se encuentran en Mar del Plata acompañando a Sebastián Cobelli, quien está allí con su mujer, Fernanda Vives. Pese a lo ocurrido con la edición anterior del reality, esta vez los participantes, pese a estar aún en juego, ya se muestran en público. Resta ver cómo continúa esta línea paralela de tiempo entre lo que se muestre en TV y el afuera.

