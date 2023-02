Así fue el primer acercamiento entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2

Las imagenes que muestran el comienzo del romance de Delfina Gerez Bosco y Martin Coggi en El Hotel de los Famosos

A poco de haber empezado El Hotel de los Famosos 2 se filtró que Delfina Gerez Bosco y Martín Tony Coggi habían tenido un romance que generó un gran revuelo mediático. El condimento extra lo puso el hecho de que había opiniones encontradas respecto a la situación conyugal de la modelo y Fernando Beni, su marido desde 2017 y padre de Gennaro, su hijo que nació al año siguiente.

Ni bien surgió el rumor, Beni no dudó en exponer la situación de la pareja: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, dijo en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América).

Sin embargo, la modelo y conductora habló con Teleshow y dio otra versión. “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entré separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”.

Así están las cosas, con el detalle de que las historias caminan por dos líneas de tiempo simultáneas. La del programa, que va por sus primeras semanas de emisión, y la de la vida real, en la que los participantes ya se liberaron de las grabaciones y retomaron su cotidaneidad. Y si bien no es mucho lo que se puede contar sobre lo acontecido en Cañuelas y que todavía no se vio al aire, los dos caminos se juntaron en las últimas horas.

En la realidad, el último fin de semana de enero, Delfina viajó a Mar del Plata para pasar unos días de vacaciones como lo documentan algunas fotos en su Instagram. En una de ellas se la ve de espaldas, a punto de ingresar al mar, y entre los comentarios se destaca el de Tony Coggi, el usuario de su compañero en el programa que conducen Pampita Ardohain y El Chino Leunis. “Qué mujer”, escribió el exboxeador, y las alarmas de los internautas se encendieron.

El piropo de Coggi a Gerez Bosco

A todo esto, al parecer Delfina y Martín compartían también el escenario físico además del virtual, tal como lo denunció Maru Beni, la excuñada de la modelo, con un contundente posteo en Instagram, señalándola por haber dejado a su hijo e irse, según ella, “de luna de miel” a esa ciudad balnearia.

En declaraciones a Intrusos (América), Gerez Bosco admitió estar de vacaciones con Coggi: “Vinimos todos en grupo, en plan de amigos. Con Martín somos amigos, es un quilombo todo lo que se dijo, nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no siempre se dice todo. Entré separada y sigo separada, y obviamente que estoy bien más allá de todas las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para otro. Yo pude hablar con mi ex, nosotros tenemos un hijito. Cuando me surgió la propuesta del Hotel, la acepté con muchas ganas porque también sentí que era como un renacer en lo laboral, no esperaba que pase todo esto”, señaló.

Casualidad o no, a las pocas horas la pantalla de El Trece mostraba la primera muestra de intimidad entre ambos registrado en el inmenso predio de Cañuelas. Todo ocurrió después de una fuerte discusión entre Coggi y Fernando Carrillo, que casi termina a las trompadas y en el que la modelo intervino para consolarlo.

Delfina Gérez Bosco habló por primera vez tras los rumores de infidelidad (Intrusos)

La edición mostró a Coggi alejado de sus compañeros, tomando aire, buscando un poco de calma. Y en eso llega Gerez Bosco para brindarle su contención. “Querés que me vaya o querés queme quede? Te estaba buscando, estás bien?”, le dice mientras lo abraza. “Me hace muy bien escucharla”, admite él, antes de pasar al siguiente cuadro en el que apenas se los escucha, ya que los encuentra en la oscuridad de la noche.

“No quiero que te pongas mal. Sos lo más, sos querible, sos hermoso”, le dice Delfina mientras se pone en puntas de pie y lo abraza por el cuello. Él le responde tomándola por la cintura y así permanecen un rato. “Yo no sé si te hago bien o te hago mal, pero yo te quiero cuidar. No quiero que hagas nada de lo que te arrepientas, ni que digas cosas feos”, siguió la modelo, mientras el exboxeador escuchaba y ninguno atinaba a soltarse.

De vuelta en el back, Coggi reconoció que “la compañía de Delfi me hace muy bien y es perfecto”. Gerez Bosco admitió que “me pone mal cuando alguien llora y más si es hombre porque sé que les cuesta más abrirse”. Y habrá que estar atentos para saber si finalmente, este es el primer acercamiento concreto del supuesto romance que nació puertas adentro del hotel.

