Wanda Nara habló de los rumores que la vinculan con un excompañero de Mauro Icardi

Wanda Nara y su hija Francesca contestaron preguntas por Instagram (Foto: Instagram)

Todo cambia abruptamente en el universo de Wanda Nara. En realidad, hace solo ocho días atrás, la empresaria se encontraba en Argentina celebrando el cumpleaños de su hija Francesca. Rodeada de sus hijos pero sin Mauro Icardi, que se encuentra en Estambul cumpliendo con su contrato para el club de fútbol Galatasaray, ella organizó una celebración en su casa de Nordelta.

Con inflables, juegos acuáticos y mucha espuma, los chicos se divirtieron en una tarde de mucho calor. Además de la fiesta, su mamá saludó a su hija mayor, que cumplió 8, por Instagram con un tierno mensaje: “Que nada ni nadie te cambie ese corazón tan hermoso y con tanto amor, del más puro. Llegaste a esta familia a enseñarnos el amor incondicional por la naturaleza, los animales y el de todos los que te rodean”. Y para terminar, agregó: “Feliz y orgullosa de ser tu mamá, Te amo infinito”.

En tanto, desde Turquía, Icardi también quiso agasajar a su hija pese a la distancia que los separan. En su caso, también recurrió a las redes sociales para compartir con su pequeña un álbum de fotos y una emotiva carta de cumpleaños: “Princesa mía, ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto te amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá”. Con palabras muy sentidas concluyó: “Hoy ya te convertiste en una señorita pero hay cosas que nunca van a cambiar, y tu Papito, Papurri o una de las mil maneras en las cuáles me llamás va a estar siempre para vos. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo más lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos”. Finalmente, cerró con otro guiño de complicidad: “Te Amo Mini Yo”.

Wanda Nara mostró su repentino viaje a Dubai a través de sus redes sociales (Foto: Instagram)

Sin embargo, esta semana Wanda partió hacia Emiratos Árabes y posteó unas fotos desde allí. En ese mismo momento se desató un escándalo por medio del paparazzi español Jordi Martin, quien al aire de Intrusos, el ciclo de América, contó como primicia exclusiva que la empresaria estaba en Dubai con un excompañero de Mauro, Keita Baldé. Entonces, se supo que el futbolista está recientemente casado y que Icardi se habría comunicado con la esposa de él la noche anterior.

Desmintiendo las palabras del fotógrafo, Mauro publicó en sus redes sociales un duro descargo en el que afirmaba que con Wanda no están separados y que el día anterior estuvieron hablando hasta altas horas de la madrugada para proyectar el regreso de los niños a Estambul.

Mauro Icardi estalló ante la supuesta infidelidad de Wanda Nara (Foto: Instagram)

“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, contó Icardi cuando se hizo pública la noticia”, enfatizó el futbolista indignado.

Así las cosas, durante la tarde del viernes Wanda mostró unos videos en sus redes en donde se la podía ver junto a su hijo Coquito, quien le acercaba una bandeja con unas empanadas y una manzana. Ella, muy divertida y conmovida por el gesto del nene, le agradeció y le prometió que se iba a comer la fruta, que habitualmente no hace. Y acto seguido respondió un challenge de preguntas junto a su hija Francesca. “Franchi, vamos a contestar lo que nos pregunten, ¿dale?”, invitó a la pequeña. Y así juntas contaron cuáles son sus comidas favoritas, sus películas preferidas y lo que les gusta hacer en familia. Hasta que llegó la pregunta de rigor: “Wanda, ¿te gustaría volver a vivir en Argentina?”, preguntó un seguidor, y la mediática respondión sin dudar: “Sí, me gustaría. ¿Y a vos Franchi?”. La nena dudó y finalmente contestó afirmativamente, aunque agregó: “Sí, pero con mi papi”. La siguiente pregunta causó controversia en la mediática. “¿Mamá o papá?”. La hermana de Zaira contestó “Mamá” pero la nena fue más polémica. “Papá”, respondió ante el grito de su madre que le recriminó enseguida: “¿Quéeee?”.

Finalmente, le preguntaron a Wanda si tenía nuevo novio. Y su respuesta fue contundente. “¿Nuevo novio? No, no tengo. Al menos yo no...”, confesó a sus seguidores.

