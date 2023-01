La dura respuesta del futbolista senegalés a Mauro Icardi luego de que lo acusara de haberle sido infiel a su esposa con Wanda Nara

Vinculan a Wanda Nara con un companero de Mauro Icardi

Otro episodio se sumó a los escándalos que suelen protagonizar Mauro Icardi y Wanda Nara. Luego de que el futbolista del Galatasaray reconociera públicamente la infidelidad de su esposa con su ex compañero en el Inter de Milán, Keita Baldé, fue el propio delantero senegalés quien, junto con su pareja, reaccionó con furia por los rumores de engaño. El encuentro habría ocurrido en un supuesto viaje a Dubai e Icardi se refirió a este hecho en las redes sociales: “Solo le avisé a una pobre cornuda”, expresó sobre la actual pareja del jugador africano. El tema explotó durante el día y creció a tal punto que el propio Keita Baldé y su esposa decidieron responder con munición gruesa ante la ola de versiones de infidelidad.

La bomba estalló en el aire del programa televisivo Intrusos (América), cuando le hicieron una entrevista vía zoom a Jordi Martin, el paparazzi español que sigue la vida de Shakira. En esta oportunidad, Jordi reveló un escándalo. “Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, disparó sin filtro.

“Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras”, esgrimió el periodista español. Cabe aclarar que, según Martin, el futbolista ya había descubierto la supuesta infidelidad de su esposa porque había quedado registrado el encuentro a través de las cámaras de seguridad. Y también aclaró, que en esta ocasión, Mauro se enteró por el resumen de gastos de la tarjeta de crédito de Nara.

Mauro Icardi estalló ante la supuesta infidelidad de Wanda Nara (Foto: Instagram)

Luego el que recogió el guante fue Icardi que en una historia de Instagram se defendió y reveló que había hablado con la mujer de Baldé: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos. También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

En un siguiente mensaje, Mauro posteó la prueba de la conversación con la esposa de Baldé. En italiano, el jugador le aclara que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón. A Martin le aclara que esa es la prueba del mensaje que él le envió a la mujer de su ex compañero y que mejor se dedique a ser “paparazzi” y no a dar chismes que lo hace muy mal.

El descargo de Mauro Icardi ante la supuesta infidelidad de Wanda Nara (Foto: Instagram)

Pero Baldé y su mujer Simona Guatieri, no se quedaron atrás y en diálogo con el periodista argentino Juan Etchegoyen, dieron su versión y criticaron a Wanda e Icardi, a los que acusan de querer generar escándalo. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto”, indicó primero la mujer. En tanto que su marido añadió: “Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”.

“Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”, subrayó la pareja del jugador senegalés. “Mi marido es futbolista y no gossip (escandaloso), no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado”, en referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Los posteos de Juan Etchegoyen en los que cuenta las respuestas de Baldé y su mujer (@JuanEtchegoyen)

Icardi y Baldé fueron compañeros en el Inter de Milán en la temporada 2018/2019 y conformaron una dupla temible en la ofensiva del equipo neroazzurro. Postales con festejos de goles transmitieron una buena relación. En el siguiente ejercicio ambos emigraron a Francia. El argentino se incorporó al París Saint-Germain. El senegalés lo hizo en el Mónaco y en la actualidad milita en el Spartak de Moscú.

Abrazo de gol. Otros tiempos entre Mauro Icardi y Keita Baldé, cuando fueron compañeros en el Inter de Milán (REUTERS/Alberto Lingria)

