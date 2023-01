La verdad detrás del viaje de Wanda Nara a Dubai en medio de un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y otro futbolista

Wanda Nara

Termina una semana agitada para Wanda Nara. En menos de cinco días estuvo en tres países distintos y fue la protagonista de un nuevo escándalo entre su exmarido, Mauro Icardi -aunque él la sigue llamando como su “mujer” sosteniendo que todavía no firmaron el divorcio- y el futbolista Keita Baldé, con quien el rosarino compartió plantel cuando jugaban en el Inter de Milán.

Mauro Icardi eliminó los posteos que había hecho sobre una supuesta infidelidad de Wanda Nara y explicó el motivo El rosarino había mostrado los mensajes que le envió a la esposa del jugador que le escribió a la empresaria VER NOTA

La empresaria pasaba sus días en Buenos Aires, más precisamente en su casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, junto a sus cinco hijos cuando de manera repentina tomó un vuelo a Dubai. Fue ella misma quien lo comunicó a través de sus redes sociales una vez que llegó a destino. Acostumbrada a mostrar su día a día, y particularmente cuando viaja ya que lo hace en primera, tomando champagne y disfrutando de otros lujos, se encargó de revelar que había salido del país recién desde la playa.

Dicha actitud llamó poderosamente la atención de varios, pero en especial de Icardi, quien se encuentra en Estambul a la espera de que su exmujer viaje para que se pueda reencontrar con sus hijos. Pocas horas después del arribo de la modelo a los Emiratos Árabes se desató un fuerte escándalo: fue el propio futbolista rosarino quien publicó en sus redes sociales el mensaje que le envió a la esposa de Baldé para advertirle que su pareja había intentado conquistar a su esposa. “Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, contó Icardi cuando se hizo pública la noticia.

La dura respuesta del futbolista senegalés a Mauro Icardi luego de que lo acusara de haberle sido infiel a su esposa con Wanda Nara Keita Baldé disparó contra su ex compañero en el Inter. También su mujer lanzó munición gruesa contra el delantero y la empresaria. Versiones cruzadas y fuertes acusaciones VER NOTA

Todo se desató porque, además de los mensajes que le escribió, Baldé se encontraba en Dubai al mismo tiempo que Wanda, lo que generó más rumores sobre un posible encuentro entre ambos. Sin embargo, la esposa del futbolista se encargó de aclarar que él estaba concentrado con su club, que estaba acompañado por sus padres y que además ella y sus hijos viajarían en las próximas horas.

Wanda Nara, por su parte, jamás se pronunció al respecto. Dejó que hablaran Icardi y la esposa de Baldé y ella optó por el silencio. En tanto, aprovechó que muchos estarían atentos a su cuenta de Instagram -red social en la que tiene 15 millones de seguidores- para revelar el verdadero motivo de su viaje a Dubai.

Wanda Nara se refirió a la posibilidad de que Mauro Icardi obtenga la tenencia de sus hijas Lo hizo desde un misterioso y sorpresivo viaje a Dubai. Además, habló de su presente sentimental VER NOTA

Todo indicaría que nada tiene que ver con un posible encuentro con algún hombre. Si bien sorprendió que haya viajado sola y que sus hijos se quedaran en la Argentina al cuidado de su madre, Nora Colosimo, y de su hermana, Zaira, el motivo es estrictamente comercial: según adelantó la empresaria, abrirá en los Emiratos Árabes un local de su marca de maquillajes. Y su llegada a Dubai fue para ultimar detalles al respecto.

El posteo de Wanda Nara sobre el verdadero motivo de su viaje a Dubai

Luego de un paso rasante por Dubai -suficiente para que diera a conocer la noticia de la apertura de su local- la empresaria viajó a París, en donde vivió hasta antes de instalarse en Estambul cuando Icardi fue transferido al club Galatasaray. Si bien tampoco detalló demasiado sobre su llegada a la capital francesa, solo estará allí dos días, ya que ella misma se encargó de aclarar que en tres días regresaría a la Argentina.

Por su parte, fue Icardi quien se pronunció al respecto y quien adelantó que Wanda planea viajar a Estambul. Lo hizo, además, para aclarar que no habían tenido ninguna discusión desde los Emiratos Árabes. “No tuve ninguna pelea, estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Seguir leyendo: