Mauro Icardi explotó ante la supuesta infidelidad de Wanda Nara con un excompañero: “Solo le avisé a una pobre cornuda”

Vinculan a Wanda Nara con un companero de Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue agregando capítulos inesperados. Después de la separación que vivieron el año pasado cuando la empresaria viajó a Argentina a cumplir con algunos compromisos laborales, entre ellos, ser jurado de La Máscara, el ciclo conducido por Natalia Oreiro, por Telefe, los vaivenes de la pareja no se hicieron esperar.

En los meses que Wanda estuvo en el país, se la vinculó con L-Gante y se desató un revuelo de comentarios de todo tipo, entre los que se incluyó un video en vivo del futbolista hablando de la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

En ese momento, desde Estambul, Icardi se despachó contra la mediática con frases como “es el hazmerreír de todo el mundo”. Tanto fue así, que la abogada Ana Rosenfeld tuvo que salir a aclarar que la pareja estaba separada.

Finalmente, la rubia viajó a Turquía y se reencontró con Mauro y sus hijos. Así las cosas, al poco tiempo, se los vio en una playa de las Islas Maldivas intentando una reconciliación que, en ese momento, tampoco llegó. Wanda no le perdonó nunca el supuesto affaire con la China Suárez cuando estalló el conocido wandagate, allá por el 2021.

Entonces, la mediática regresó a Argentina, esta vez con sus hijos y luego pasó las Fiestas en Punta del Este junto a sus padres, su hermana Zaira y sus sobrinos. Si bien la polémica entre la pareja continuaba, se especulaba con una reconciliación entre ellos.

Pero en la tarde del miércoles, estalló otra bomba que involucra directamente a la mediática. Al aire de Intrusos, el ciclo de América, le hicieron una entrevista vía zoom a Jordi Martin, el paparazzi español que sigue la vida de Shakira. En esta oportunidad, Jordi reveló un escándalo. “Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé”, disparó sin filtro.

Pero mientras el fotógrafo dialogaba en vivo con la conductora, Flor de la V, uno de sus panelistas, Guido Záffora, interrumpió para decir que le había llegado un mensaje directo desde el entorno de Icardi, y que estaría enojadísimo con el periodista.

“¿Quién es el payaso ese que salió a hablar pavadas en tu programa, está todo el mundo mandando videos de lo que dijo”, leyó Záffora desde su celular anunciando que se trataba de alguien muy cercano a Icardi.

“Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras”, se defendió el periodista español. Cabe aclarar que, según Martin, el futbolista ya había descubierto la supuesta infidelidad de su esposa porque había quedado registrado el encuentro a través de las cámaras de seguridad. Y también aclaró, que en esta ocasión, Mauro se enteró por el resumen de gastos de la tarjeta de crédito de Nara.

Sin embargo, Záffora insistió: “El entorno de Icardi está enojadísimo con esta versión y lo desmienten”. Pero el periodista español preguntó: “¿Y por qué Wanda no te lo desmiente? El entorno de Icardi creo que va a tener que reflexionar”, cerró.

Mientras tanto, Icardi aprovechó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo contra el paparazzi, que lo llamó mentiroso. Furioso, el jugador del Galatasaray le respondió: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos. También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

En un siguiente mensaje, Mauro posteó la prueba de la conversación con la esposa de Keita Baldé. En italiano, el jugador le aclara que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón. A Martin le aclara que esa es la prueba del mensaje que él le envió a la mujer de su excompañero y que mejor se dedique a ser “paparazzi” y no a dar chismes que lo hace muy mal.

