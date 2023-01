Luciana Geuna renunció a Telenoche y dejó una emotiva carta: cuál será la dupla definitiva en el noticiero

Luciana Geuna (Cristian Gastón Taylor)

Luciana Geuna anunció que deja de conducir Telenoche en una emotiva carta que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La periodista aseguró que “cierra un ciclo” luego de que hace dos semanas su compañero Diego Leuco también decidiera renunciar al clásico noticiero de El Trece para tomar otro rumbo laboral.

“Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona”, escribió la conductora.

Además, señaló: “El resultado puede ser vertiginoso y cansador pero feliz: Vito y Jacinta corren desde que saben caminar por los estudios de la tele como si fuera su plaza de juegos y yo trabajo de lo que me gusta. En esa búsqueda, hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos (y seguiremos haciéndolo, ya les contaré)”.

La carta de Geuna sobre su salida de Telenoche

Luego, explicó que antes de fin de año, Leuco decidió pasar todas sus energías al proyecto de streaming, en relación a su trabajo en Luzu TV. De esta manera, Luciana pensó mucho en sus vacaciones y al charlarlo con las autoridades del canal se pusieron de acuerdo que el fin de la dupla es también el final de esta etapa.

“Ahora se abren mil caminos. A todos me dan ganas de recorrerlos Telenoche es un orgullo que guardo como un tesoro: porque lo compartimos con ustedes que se sienten tan cerca, porque este es un país que tiene historias llenas de dolor y de injusticia pero también están las que nos ilusionan, las que nos hacen creer y las felices como cuando salimos campeones”, manifestó, muy emocionada.

También se refirió a sus nuevos proyectos para su carrera profesional: “Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión: poder elegir es un privilegio que agradezco cada día. Se vienen mundos nuevos, el canal me propuso un proyecto que me encanta y hay varios otros a los que no había podido encontrarle tiempo y espacio”.

Por último, agradeció a su marido y al público por el apoyo: “Gracias a mi amor, Martín, sin su apoyo y claridad, ningún paso de mi vida sería igual. Gracias a ustedes por vernos, escucharnos y darnos la enorme confianza de contarles las historias de nuestra realidad. Se terminan las vacaciones, Nos vemos el jueves en Verdad Consecuencia y pronto más novedades”.

Por otra parte, cabe destacar que las autoridades del canal de Constitución ya eligieron a los conductores que se quedarán al frente del tradicional noticiero: Nelson Castro y Dominique Metzger. Los periodistas, con una extensa trayectoria en los medios, ya se estaban encargando de conducir el ciclo durante las vacaciones de sus colegas quienes finalmente decidieron dar un paso al costado en su camino profesional.

