Diego Leuco renunció a Telenoche: las razones

El lunes por la noche comenzaron los rumores de la desvinculación de Diego Leuco del noticiero Telenoche

Telenoche es uno de los noticieros emblema de la pantalla de El Trece. Desde febrero de 2021, Diego Leuco y Luciana Geuna son los conductores principales del clásico ciclo informativo pero en las últimas horas, trascendió una información que sorprendió a todos: el hijo de Alfredo Leuco renunció al programa, con el objetivo de buscarle un nuevo rumbo profesional a su carrera.

Fuentes cercanas del canal confirman la desvinculación a Teleshow. El periodista presentó su renuncia al clásico noticiero en buenos términos. Tal es así que ofreció seguir trabajando durante todo febrero para darle tiempo a la gerencia de noticias de que pueda elegir a su reemplazo y para despedirse de la audiencia, decisión que quedará en manos del canal. Leuco seguirá entonces con el resto de sus trabajos, tanto en radio Mitre como en Luzu Tv, en plan de darle un giro a su carrera y probarse en la conducción de programas de entretenimientos y de interés general.

El lunes a la noche se prendieron las primeras alarmas cuando en el ciclo LAM (América), Santiago Sposato, el cronista que se encuentra cubriendo la temporada en Mar del Plata, anunció que Leuco decidió dar un paso al costado de Telenoche. El periodista informó que los productores estaban viendo cómo anunciaban la salida del conductor. Mientras tanto, Nelson Castro y Dominique Metzger son los encargados de reemplazar a la dupla principal de conductores que se encuentran de vacaciones.

“Es una de las marcas más importantes de la tele. Es toda una decisión”, señaló Ángel de Brito, conductor de LAM, sobre la salida de Leuco, quien todavía no confirmó la noticia. Mientras que la panelista Fernanda Iglesias agregó: “Se veía venir lo de Leuco, estaba haciendo otras cosas más adecuadas a su edad”.





Entrevista a Diego Leuco - Más entretenimiento, menos política

Esta determinación de irse de Telenoche no sorprende, ya que había manifestado sus deseos de cambiar su presente laboral y en 2022 ya había incursionado en otros proyectos. En una entrevista reciente con este medio, aseguró que tenía la necesidad de probar nuevos desafíos en su carrera. De esta manera, se sumó a Luzu TV, un canal de Youtube que ofrece contenidos de entretenimientos liderado por Nico Occhiato.

“Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato. Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino. En ese momento sentía que necesitaba dejar la política, que no me estaba dando nada. Que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía”, explicó el conductor que ahora está de vacaciones en los Estados Unidos con su novia, Sofía Martínez.

Por último, Diego señaló: “En lo personal, (la política) no me daba satisfacción. Por suerte audiencia teníamos, nos iba súper bien. A nivel comercial el programa también funcionaba muy bien. Pero le dije un día a mi socio que nos íbamos, y me preguntó: “¿Cómo nos vamos? Si nos va re bien”. Y le dije que a mí ya no me generaba satisfacción. Mi papá (Alfredo Leuco), Jony (Viale), que lo hace espectacular, tienen esa pasión y ese motor. Yo si no tengo el motor, y si no tengo la pasión no puedo hacerlo. Esto es re transparente: se nota mucho si vos no estás con ganas, contento, entusiasmado. Me parece un ambiente muy tóxico donde siento que cada vez hay menos cosas positivas para rescatar. Y me pareció que como comunicador había otros lugares donde yo iba a estar más pleno, pero que cuando tomé la decisión no tenía idea cuáles eran”.

