Gran Hermano 2022: los participantes sospechan que la fulminante ya fue utilizada

El contenido de la valija que dejó Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano 2022

La competencia es cada vez mayor en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) ya que los participantes quieren ganar a toda costa. Recientemente, Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa y dejó una valija que, según anunció, contenía una sorpresa muy particular. Maxi Giudici, líder de la semana, fue el encargado de abrir la maleta en cuestión que tenía un sobre con un comunicado.

“A partir de este momento queda habilitada la nominación fulminante”, dijo Maxi y el conductor explicó que cada jugador podrá hacer uso de esta herramienta una sola vez durante su estadía en la casa. Y está mandará directamente a placa al participante votado. Además, Del Moro aclaró que al igual que lo que pasa con la espontánea, el jugador que gane la categoría de líder de la semana va a mantener su inmunidad.

Esta nueva regla cambian el juego de Gran Hermano

Tras esta noticia, los hermanitos empezaron a sospechar que uno de ellos ya habría usado la fulminante. En una charla, hablaron de esta cuestión Julieta, Romina, Alfa y Daniela y todas las sospechas cayeron sobre Agustín. “Le preguntamos a él por qué fue al confesionario y dijo que porque pidió psicólogo”, comentó Julieta. “Pero si el psicólogo a la noche no está”, contestó Alfa. “Por eso, la hizo. La clavó”, afirmó su compañera.

Los participantes sospechan que Agustín ya habría utilizado la fulminante en Gran Hermano

Walter puso en duda que el participante haya usado esta herramienta: “No, no la gastó”. Pero Julieta volvió a ratificar su sospecha: “La gastó porque sabe que se le vine otra placa”. Más allá de las especulaciones, seguramente más adelante se sabrá si es verdad que Agustín usó la fulminante o no.

Por otra parte, Thiago fue el último participante eliminado del reality por el 52,9% del voto del público. Tras su salida de la casa, habló en El Debate sobre su paso por el ciclo: “Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”.

“Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, explicó el participante. “Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó el oriundo de González Catán.

El tópico más caliente y que todo el panel quiso tocar fue su relación con Daniela. “Me siento bien con ella y voy a estar esperándola. Porque arreglé re bien, tenemos una relación que fue re linda. Ella es más grande que yo pero siento que me identifico un montón. Me gusta estar con ella y tenerla de compañera”, definió.

Por último, el joven señaló: ”No sentí que ella se haya acercado a mi para aprovecharse. Me lo decían todo el tiempo en la casa, pero me di cuenta de que realmente no fue así. Yo no pensaba que me estuviera usando, pero cuando me decían eso, un poco me tiraba para atrás”. De la fogosa noche del “récord sexual” que fastidió a algunos de los participantes de la casa por el ruido, comentó: “Nos dejamos llevar una banda y se nos fue de las manos. Después pedimos disculpas. Nosotros pedíamos el espacio, pero cuando nos los daban, entraban, abrían la puerta...”.

