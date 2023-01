Thiago habló tras su eliminación de Gran Hermano 2022: “Quería abrazar a mis hermanos”

Thiago habló con Santiago del Moro tras su eliminación de Gran Hermano 2022 (Video: Telefe)

Luego de la eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe) que se consumó el último domingo con el voto del público, Thiago Medina se presentó en El Debate conducido por Santiago del Moro y dio sus primeras impresiones del “afuera” a tres meses de su ingreso a la casa.

“Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”, comenzó contando. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, agregó.

“Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó el oriundo de González Catán.

Thiago fue eliminado de Gran Hermano 2022 (Video: Telefe)

Del primer “hermanito” por el que le preguntaron fue Nacho, con quien tejió un vínculo muy cariñoso, un bromance que muchos televidentes festejaron e incluso fantasearon con algo más. Thiago dijo: “Con él tomamos una re afinidad porque somos los más chicos de la casa, me identificaba con él. Hablamos una banda, cosas que yo hacía, él me seguía”. “¿No había nada más?”, insistió el conductor. “Nooo, no, me caía súper bien, como un amigo que conozco de toda la vida”, descartó el joven de 19 años.

Además, dijo no sentirse traicionado por Maxi, quien no lo salvó de la placa de nominados luego de ganar la última prueba de liderazgo. “Yo le dije a él que no quería que me salve. Y antes de que salve a Nachito, me preguntó: ‘¿Vos querés realmente estar en placa?’. Le dije que sí, así que lo tomé súper bien, porque ya quería estar afuera”, contó.

También habló de Alfa, con quien tuvo varios roces a lo largo de la conviviencia. “Con él todo súper bien. Es una re persona, hay que saberlo llevar. No tengo nada malo que decir de él: siempre que estuve mal, estuvo ahí”, puntualizó. Y le tiró un palito a Agustín: “No le creo nada. Y se hace el estratega y tiene menos estrategia que el dominó”.

Thiago y Daniela, un romance fogoso en la casa de Gran Hermano 2022

El tópico más caliente y que todo el panel integrado por Costa, Sol Pérez, Ceferino Reato, Nancy Pazos, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet quiso tocar fue su relación con Daniela Celis. “Me siento bien con ella y voy a estar esperándola. Porque arreglé re bien, tenemos una relación que fue re linda. Ella es más grande que yo pero siento que me identifico un montón. Me gusta estar con ella y tenerla de compañera”, definió.

Asimismo, dijo :“No sentí que ella se haya acercado a mi para aprovecharse. Me lo decían todo el tiempo en la casa, pero me di cuenta de que realmente no fue así. Yo no pensaba que me estuviera usando, pero cuando me decían eso, un poco me tiraba para atrás”. De la fogosa noche del “récord sexual” que fastidió a algunos de los participantes de la casa por el ruido, comentó: “Nos dejamos llevar una banda y se nos fue de las manos. Después pedimos disculpas. Nosotros pedíamos el espacio, pero cuando nos los daban, entraban, abrían la puerta...”.

Otra de las cosas que quiso saber Del Moro es por qué no se apoyó en su dura historia de vida para generar mayor empatía en el público y apuntar a la final. “Sí, necesito la plata, pero tampoco tanto. Porque con lo que tengo, me puedo arreglar. Obvio, uno siempre quiere más, pero no servía contar mi historia, no quería hacerme la víctima ni nada de eso”, justificó su estrategia.

“Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas", dijo Thiago Medina, último eliminado de la casa hasta el momento

“Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas... También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante. Me iría a vivir con Daniela”, imaginó con ilusión.

Cuando le preguntaron qué le gustaría hacer en su futuro inmediato y con su incipiente status de celebridad, contestó: “Realmente me gustaría boxear, pero también estar en la tele, de panelista o cualquier cosa... Hablar, preguntar cosas. O también atrás de cámara, ayudando”. Y cerró el programa dando su pronóstico de quién ganará: “Nacho, lo veo muy fuerte”. “Bienvenido a la televisión”, lo despidió Del Moro.

