La dura advertencia y posible sanción a Alfa, de Gran Hermano 2022

Dura advertencia de Gran Hermano a Alfa

Desde la llegada de Ariel como nuevo participante de la casa de Gran Hermano, la convivencia con Walter, Alfa, no fue de lo mejor, y lo que comenzó con algún reproche esporádico se terminó convirtiendo en un día a día imposible de soportar, con cuestionamientos por cualquier tipo de acción o reacción, con dura palabras tanto en el cara a cara como en charlas entre los demás participantes. Ante ello, y notando cómo crecieron las agresiones, desde Gran Hermano tomaron una determinación.

Gran Hermano 2022: la inesperada reacción de Maxi al enterarse que Thiago votó al Conejo en la última nominación Fue Ariel que le comentó lo ocurrido y participante cordobés que este martes logró ganar un 0km no pudo creerlo VER NOTA

Sin entender el tenor de la llamada, Alfa se dirigió de inmediato al confesionario al momento ser solicitada allí su presencia, y en cuanto se acomodó en el sillón recibió las primeras palabras de Gran Hermano: “Walter, te llamé porque quiero decirte algo y necesito que me escuches con mucha atención, por favor”

En ese instante la seriedad de Alfa se notó y escuchaba atentamente cada una de las palabras que recibía, cuyo discurso continuó con: “Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo. Sin embargo estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de nuestros compañeros, Ariel, ¿para qué vamos a dar vueltas?”.

Gran Hermano 2022: Julieta tuvo un ataque de llanto y Alfa la consoló La participante estaba muy angustiada sin poder levantarse de su cama y el mayor de los participantes intentó contenerla VER NOTA

Tras la confirmación del por qué del llamado al confesionario, Gran Hermano le explicó que “no voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorio. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivo de burlas ni de exclusión”. Ante ello, el participante tomó la palabra y aseguró que “yo nunca tuve nada contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado, y muchas actitudes de Ariel que hizo para sacar a muchos de acá adentro”.

Video: La pelea de Alfa y Ariel por una salmuera

“Yo no soy ningún tonto”, continuó Alfa, “y no me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y él provoca permanentemente hablándome cuando yo le digo ‘mirá, no me hables, tratá de no hablarme’”. Ante ello, la respuesta de Gran Hermano fue concisa y certera: “Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo. Gracias, eh”.

Gran Hermano 2022: el esperado reencuentro entre Coti y Conejo Tras la eliminación del jugador era mucha la expectativa sobre cómo sería recibido por la influencer correntina VER NOTA

Es que las agresiones no son algo que comenzó ahora, y hace al menos diez días ya habían tenido un intercambio cara a cara en el que también Alfa le había asegurado que no tenía más ganas de dirigirle la palabra.

“La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mierda a los demás para ensuciarlos. La gente ve todo”, le dijo Alfa, para luego explicarle que “yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mierda desde el primer momento. Intentaste tirarme mierda en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir: ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien”.

Gran Hermano 2022: fuerte discusion entre Alfa y Ariel

Ariel, lejos de quedar callado, le aseguró que “tenemos que vincularnos mientras estemos acá, Te voy a hablar, boludo. No me queda otra”, ante lo cual, Walter le retrucó: “No me hables, hermano. Hablá con otro, hablá con el ciervo, conmigo no hables más. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores, no me interesan”.

La discusión que había comenzado en la cocina, mientras Ariel lavaba la vajilla, continuó más tarde en el jardín frente a algunos de sus compañeros que disfrutaban del aire libre. Allí, Alfa -que estaba sentado en la galería de la casa- le pidió al jugador que no se metiera en la pileta ya que le había puesto decantador y quería pasarle el barrefondo. Y le indicó que debía esperar 10 minutos.

Sin embargo, Ariel decidió meterse al agua y no escuchar el pedido de Alfa, quien terminó insultándolo por lo bajo: “Es un pelotudo, ¿qué va a ser?”.

Seguir leyendo