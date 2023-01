Gran Hermano 2022: la revelación de Ariel un día antes de la gala de eliminación

El nominado a abandonar la casa dialogó con Romina sobre sus emociones previo a conocer el resultado del público

En la próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2022 que se llevará a cabo este lunes por la noche en la pantalla de Telefe, Ariel, Agustín o Conejo abandonarán la casa más famosa del país. El público decidirá quién se merece continuar en juego.

Gran Hermano 2022: el comportamiento de Ariel Ansaldo que generó nuevas críticas en las redes sociales El participante, que se había desnudado delante de sus compañeros, fue muy cuestionado por otra actitud VER NOTA

Mientras tanto, en las útimas horas Ariel intentó dialogar con Romina sobre las sensaciones de estar en placa y la exdiputada aseguró que en su momento se sintió muy triste. Fue allí que el hermanito opinó sobre cómo nota a los jugadores en esta instancia y expresó que “se ponen muy mal faltando varios días”. “Yo no estoy tan triste todavía”, confesó desde la mesa con aires de esperanza.

Con el correr de los días la convivencia entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo se va tornando cada vez más difícil. Es que el parrillero parece estar empeñado en incomodar al mayor de los participantes de Gran Hermano 2022 cada vez que se le presenta la oportunidad. Y esto quedó en evidencia esta semana, cuando decidió cambiarse el traje de baño en medio del patio y sentado sobre uno de los sillones de la mesa exterior.

Gran Hermano 2022: tras la nominación en vivo, cuatro participantes quedaron en placa Alexis El Conejo, Agustín, Ariel y Lucila sumaron la mayor cantidad de votos durante la gala. Nacho, líder de la semana, tendrá que salvar a uno de ellos durante la noche del jueves VER NOTA

Es verdad que el reality de Telefe es un juego en el que la premisa número uno es la falta de intimidad. Y que, estén en el rincón de la casa que estén, los concursantes siempre son tomados por las cámaras del programa. De manera que, para los televidentes, es lo mismo que se cambien de ropa en cualquier lugar, por lo que la mayoría lo hace tratando de taparse con alguna prenda. Sin embargo, para los que están dentro del concurso, resulta chocante que alguien no tenga ningún prurito en desvestirse en frente de todos.

Ariel Ansaldo

Tras haber sido salvado de la eliminación en la gala del lunes, en la que terminó abandonando la casa Coti Romero, Ariel decidió disfrutar de una tarde de pileta. Y, después de nadar un rato, se dirigió a la galería, dónde se quitó la malla, se sentó y, cubriendo sus partes íntimas con una toalla, procedió a ponerse un short seco sin preocuparse por quienes lo miraban a su alrededor.

Gran Hermano 2022: Nacho, el líder de la semana, salvó a un compañero de la placa de nominados Este jueves, Juan Ignacio buscó redimirse y aseguró que lo decidió con su corazón VER NOTA

Indignado frente a esta situación, Alfa no se quedó callado. “Puaj... Loco... en pelotas en el sillón, que asco me da”, dijo enojado. Luego se dirigió a Maxi Guidici buscando su complicidad . “Mirá cómo pone las bolas en el sillón. Puaj... en pelotas en el sillón, qué asco, qué asco que me da”, protestó. Pero el cordobés siguió con su rutina de entrenamiento sin darle mayor importancia a la situación.

Así, después de pararse como para ingresar a la casa, Alfa se dirigió al nuevo participante y lo increpó: “Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...”. Pero Ariel le respondió con un lacónico: “No me hinchas las bolas”. Entonces, cada vez más molesto, el exvendedor de autos le retrucó levantando el tono de voz: “No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla”.

Cabe recordar que, Santiago del Moro había alentado a Ansaldo a cocinar ya que él había asegurado que era un chef profesional. Pero está claro que Alfa no está dispuesto a cederle su lugar ni en la cocina ni en la vivienda. “Te pido un favor, a mí no me gusta que me usen. Si esto fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, no te puedo echar”, le había dicho a los pocos días de su entrada al reality.

Seguir leyendo: